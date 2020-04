Banca Transilvania si eMAG doneaza inca 2 milioane de lei pentru lupta cu COVID-19

Ziare.

com

Astfel, suma donatiilor efectuate prin platforma pana acum ajunge la peste 11 milioane de lei., a spus, a spusCele doua companii au lansat aceasta initiativa la inceputul acestei luni impreuna cu Mobexpert si Bitdefender.Din fondurile stranse pe platforma, sunt achizitionate materialele si aparatura necesara in spitale, dar si pentru medicii de familie, politistii, jandarmii si militarii aflati in linia intai, pe baza necesarului furnizat de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), in coordonare cu Ministerul Sanatatii.Ulterior, materialele sunt distribuite acolo unde este cea mai mare nevoie prin intermediul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).Pana acum, prin program au fost directionate peste 5 milioane de masti de protectie cu trei pliuri catre medici de familie, politisti, jandarmi si militari.De asemenea, 350.000 de masti N95 (FFP2), cu grad ridicat de protectie au fost donate medicilor din spitale.Totodata, doua ventilatoare de inalta performanta Mindray SV600 achizitionate prin intermediul platformei Doneaza pentru linia intai au ajuns la Spitalul Judetean Suceava si la Spitalul Clinic Victor Babes din Bucuresti, sub coordonarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Initiativa a adunat in jurul ei peste 26.000 de oameni care s-au implicat cu donatii si 1.700 de companii. Mastercard si Baupartner Group se numara printre companiile care s-au alaturat recent eforturilor de combatere a pandemiei COVID-19 prin platforma Doneaza pentru linia intai, cu donatii de 500.000 de lei fiecare.Cele mai multe donatii raportate la numarul de locuitori au venit din Floresti, Chiajna, Voluntari, Bragadiru, Bucuresti. Pana la acest moment, localitatile care au contribuit cel mai mult prin donatii suntBucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Ploiesti si Brasov.In continuare este nevoie de donatii pentru a-i proteja pe cei din linia intai care au grija de noi. Toti cei care doresc sa contribuie, persoane fizice sau companii, o pot face donand online pe www.eMAG.ro/doneaza , unde poate fi urmarita situatia in timp real a donatiilor si statisticile.