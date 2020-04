Betano doneaza 100.000 de euro catre Crucea Rosie Romana pentru echipamente necesare urgent spitalelor

Ziare.

Crucea Rosie Romana va folosi aceasta donatie pentru achizitionarea de echipamente medicale de protectie, care vor fi ulterior donate in comunitatile din Romania unde exista cea mai mare nevoie de sprijin.Astfel, resursele vor facilita crearea unor conditii suplimentare de siguranta pentru cadrele medicale aflate in prima linie de lupta impotriva COVID-19, dar si pentru apararea sanatatii si vietii pacientilor romani."Anul acesta a fost si va continua sa fie o provocare pentru toate tarile, iar acum, mai mult ca oricand, trebuie sa fim solidari si sa ne implicam: oameni, organizatii neguvernamentale, companii si autoritati, deopotriva, in a ajuta fiecare cum putem. Am ales sa sprijinim eroii de astazi in eforturile lor neobosite impotriva COVID-19, acum cand lupta s-a mutat din stadioane in spitale. Avem o perioada dificila in fata, iar adevarata dovada de responsabilitate vine, de fapt, din urmarile actiunilor noastre. Doar impreuna o vom putea depasi cat mai repede, cu un impact cat mai mic pentru Romania si romani", a declarat Dragos Mindreci, Country Manager BETANO Romania.Compania a luat decizii similare de sustinere a comunitatilor din toate tarile in care este prezenta, intr-un gest de responsabilitate sociala la nivel regional.Astfel, Betano a donat 250.000 de masti de protectie catre Ministerul Sanatatii din Grecia, doua aparate hematologie catre Ministerul Sanatatii din Cipru, iar in Portugalia, compania a donat 50.000 de euro pentru spitalele din Braga, utilizati pentru achizitionarea de echipamente si materiale necesare.BETANO evalueaza in permanenta posibilitatea adoptarii unor masuri si actiuni suplimentare prin care sa contribuie la efortul comun al societatii in lupta impotriva COVID-19.In acest sens, compania indeamna oamenii, prin intermediul unei campanii de comunicare, sa ii urmeze initiativa si sa sprijine Crucea Rosie Romana prin donatii de 2 euro, printr-un mesaj text la numarul de telefon 8827.BETANO.com este parte a unuia dintre cei mai dinamici operatori europeni de jocuri de noroc online, care foloseste cele mai noi tehnologii pentru a oferi o interfata prietenoasa membrilor si o experienta de pariuri si cazinou online completa.Platforma pune la dispozitia membrilor o gama variata de activitati de pariuri, precum pariuri sportive, pariuri sportive live, cazinou si cazinou live.Oferind servicii de inalta calitate, precum asistenta rapida, tranzactii sigure si rapide, platforma BETANO este special gandita pentru a raspunde nevoilor membrilor sai si a le oferi o experienta online placuta.BETANO.com este parte a GML Interactive, o companie de jocuri de noroc online cu sediul in Malta, care opereaza legal in Grecia si Cipru sub brandul Stoiximan, iar in Romania, Germania si Portugalia, sub brandul international Betano.Pentru mai multe detalii, vizitati: BETANO.com