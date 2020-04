Biofarm doneaza 1 milion de lei pentru lupta impotriva Covid-19

Ziare.

"Binele de a trai mai bine, sloganul care ne defineste si este in armonie cu valorile noastre, ne conduce si in acest demers. Am ales sa donam 1 milion de lei pentru ca cei din linia intai sa poata lupta impotriva noului coronavirus, sa poata achizitiona echipamentele necesare pentru a se putea proteja pe sine, pe pacientii aflati acum in spitale si pe viitorii pacienti", spune Catalin Vicol, director general Biofarm.Compania farmaceutica se alatura celorlalte initiative care demonstreaza ca, in fata unui astfel de dusman neconventional, oamenii pot da dovada de solidaritate. Acest gest vine in completarea unei serii de actiuni Biofarm care au pornit mereu din dorinta de a face bine.Cea mai recenta astfel de initiativa a fost donatia de 200.000 lei catre Asociatia Zi de Bine in campania #scutpentruspitale. Aceasta suma a mers catre mai multe spitale din tara pentru achizitia de echipamente si aparatura medicala.Prin aceste donatii ne dorim sa sustinem activitatile de ingrijire a oamenilor si sa ajutam la combaterea noului Coronavirus in special printre cadrele medicale.Din pozitia de jucator cheie pe piata farmaceutica si companie care, de aproape 100 de ani, are ca scop central dorinta de a face bine, Biofarm se angajeaza nu doar sa pastreze ritmul la capacitatea de dinainte de criza, ci si sa ajute concret sistemul medical gasind solutii pentru "durerile" oamenilor. In acest caz, oferind sprijin in lupta spitalelor cu Covid 19."Nu putem trece peste aceasta incercare a sistemului medical decat cu solidaritate si responsabilitate. Suntem solidari cu colegii nostri din spitale care lupta in linia intai si ii sustinem cu echipamentele necesare.Totodata, facem apel la clientii nostri sa fie responsabili si sa respecte masurile de restrictii impuse de autoritati in aceasta perioada. Suntem aproape de ei cu tot ce au nevoie. Noi lucram la capacitatea de dinainte de criza pentru ca acestia sa isi poata urma in continuare tratamentele ca si pana acum", Catalin Vicol, director general Biofarm.Produsele Biofarm au fost create pentru a raspunde nevoilor si asteptarilor consumatorilor nostri, fiind o promisiune a calitatii, profesionalismului, eficientei si accesibilitatii.Aceste valori care definesc activitatea companiei nu doar ca raman in picioare in aceasta perioada, dar sunt fundamentul activitatilor pe care le desfasuram in conditii speciale din cauza pandemiei.Consideram ca in aceasta perioada dificila fiecare dintre noi, prin dovezi concrete de solidaritate, disciplina si respect fata cei din jur, poate ajuta la diminuarea efectelor crizei sanitare.Cu aproape 100 de ani de viata, compania farmaceutica Biofarm are peste 200 de produse in portofoliu si acopera peste 60 de arii terapeutice. Pe 9 dintre acestea este lider de piata. Printre cele mai cunoscute branduri Biofarm se numara Triferment, Anghirol, Colebil, Cavit, Bixtonim si Carmol.