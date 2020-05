Cea mai smart comuna din Romania are acum si aplicatie prin care locuitorii anunta problemele

Aplicatia CITY HEALTH permite transmiterea unei sesizari in cateva secunde direct de pe telefonul mobil

Primaria Comunei Ciugud ofera din aceasta saptamana cetatenilor aplicatia City Health, care le va permite sa transmita orice sesizare sau orice posibila problema care ar putea aparea in contextul relaxarii masurilor de prevenire si combatere a raspandirii COVID-19.Aplicatia informatica poate fi instalata gratuit pe telefonul mobil si cetateanul poate transmite o sesizare in doar cateva secunde, mesaj care ajunge in timp real la echipa primariei. De asemenea pot fi transmise catre cetateni sfaturi, informari sau avertizari.Aplicatia City Health este pusa la dispozitie Primariei Ciugud gratuit de catre compania de software Life is Hard ( https://www.lifeishard.ro ) din Cluj, in baza unui parteneriat care are ca scop testarea si imbunatatirea acestei platforme.Pentru inceput cetatenii din Ciugud vor avea posibilitatea de a raporta probleme care ar putea aparea in contextul relaxarii masurilor de prevenire si combatere a raspandirii COVID-19, urmand ca ulterior sa existe posibilitatea de raportari ample privind orice fel de probleme edilitare."Comuna Ciugud este un promotor activ al conceptului Smart Village care presupune in primul rand ca administratiile locale sa devina 'smart' digitalizand serviciile publice oferite. Pandemia de la nivel mondial ne-a aratat in aceasta perioada ca trebuie sa facem pasi rapizi spre digitalizare si sa folosim tehnologia in beneficiul cetatenilor.Accesul la orice serviciu public trebuie sa insemne pentru cetatean doar un simplu click. Acesta este motivul pentru care la Ciugud suntem deschisi oricarui parteneriat cu cei care vor sa dezvolte sau sa testeze in comunitatea noastra solutii inteligente pentru imbunatatirea serviciilor publice", a spus Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud."Ciugudul poate fi considerat un exemplu de administratie locala inteligenta, astfel incat ne bucuram sa ne implicam si noi in dezvoltarea serviciilor publice 'smart' pe care le ofera cetatenilor. Platforma City Health este un ajutor pentru orice comunitate si permite administratiilor publice locale sa relationeze mai usor cu cetatenii, sa afle si sa rezolve rapid probleme acestora.Practic este un instrument digital util prin care administratia ramane in contact cu cetatenii putand sa primeasca sesizari de la acestia, dar si sa transmita anunturi sau avertizari rapide", a spus Erik Barna, manager general al companiei Life is Hard.Platforma City Health permite relationarea la distanta intre cetateni si administratia locala, pentru a rezolva problemele comunitatii.Prin intermediul CityHealth, cetatenii pot raporta (mesaje text, poze - inclusiv cu geolocatie) problemele cu care se confrunta si pot solicita mai usor asistenta din partea administratiei inclusiv cand au nevoie de suport in situatii speciale, precum izolarea la domiciliu.Administratia locala preia solicitarile simplu, prin notificarile din platforma, si poate interveni pentru rezolvarea situatiilor sesizate.Tot prin platforma City Health, primariile au posibilitatea sa anunte rapid cetatenii atunci cand orasul are situatii care limiteaza traficul sau accesul la anumite zone, ori cand sunt luate decizii legate de functionarea orasului care ii implica pe locuitori si vizitatori.In contextul crizei actuale, cetatenii au la dispozitie in aplicatia mobila categoria de raportari speciale Coronavirus prin care pot sesiza situatii in contextul pandemiei si pot solicita ajutor administratiei locale.Mai multe informatii se regasesc pe pagina oficiala: https://www.cityhealth.io sau pe site-ul Primariei Ciugud www.primariaciugud.ro.Aplicatia City Health poate fi descarcata astfel:Apple Store:Google Play: