Coca-Cola doneaza bani pentru echipamente medicale si produse in valoare totala de 200.000 de euro

Fondurile vor fi folosite de organizatia noastra pentru achizitionarea de echipamente medicale si materiale necesare in aceasta perioada, pentru a preveni infectia cu Coronavirus: masti de protectie, sapun, dezinfectant de maini, servetele si alte produse de igiena.Acestea sunt destinate spitalelor si centrelor de carantina din tara.Coca-Cola Romania si Coca-Cola HBC Romania au donat si o cantitate semnificativa de bauturi, in valoare de aproximativ 100.000 de euro.Produsele acopera necesarul pentru o luna al spitalelor de boli infectioase din tara specializate in tratarea Covid-19 si al centrelor de carantina.Bauturile vor ajunge la personalul medical si auxiliar, pacienti si cei gazduiti in centrele de carantina cu sprijinul filialelor de Cruce Rosie din toata tara.Contributia Sistemului Coca-Cola sustine eforturile autoritatilor romane de combatere a efectelor pandemiei COVID-19, ajutand misiunea personalului medical, aflat in prima linie a acestei lupte, precum si demersurile de prevenire a raspandirii bolii., au declarat reprezentantii Sistemului Coca-Cola in Romania., a declarantSocietatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, organizatia umanitara cu expertiza in interventia in situatie de dezastre, este in colaborare permanenta cu autoritatile centrale si locale si ofera sprijin logistic, uman si material pentru a consolida raspunsul tarii noastre la amenintarea cu noul coronavirus (COVID-19).#RomaniaSalveazaRomania