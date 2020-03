Comunitatea de printare 3D din Romania produce viziere gratuite pentru medici

contact@fablab.ro

Designul pe care comunitatea din Romania il foloseste a fost creat de o companie de printare 3D din Cehia. Ministerul ceh al Sanatatii a aprobat proiectul, precum si folosirea vizierelor in toate spitalele din tara., a declaratIn sediul FabLab din Bucuresti a fost montata o adevarata ferma de imprimante de 3D, unde pot fi produse o multitudine de obiecte necesare doctorilor si sistemului medical., spuneDaca doriti sa sustineti proiectul FabLab si FormWerk, precum si productia de viziere pentru medicii din tara, puteti dona aici:Fondurile vor fi folosite pentru achizitia de materie prima, cutii de carton pentru trimiterea coletelor in tara, servicii de curierat etc.In acelasi timp, Asociatia are nevoie de minim 4 voluntari, care sa:Adresa atelierului FabLab este Blvd. Theodor Pallady, nr. 57, Bucuresti, Sector 3 (langa Ikea, statia de metrou Anghel Saligny).Pentru mai multe informatii, le puteti scrie lasauCiteste si: Povestea unor tineri voluntari din Sibiu care produc viziere de protectie si le impart gratuit medicilor