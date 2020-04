Comunitatea Declic doneaza 54.000 de euro pentru ajutorarea persoanelor afectate de pandemie

Ziare.

com

Intreaga suma a fost adunata in mai putin de o saptamana strict din donatiile personale ale 3.539 de membri ai comunitatii Declic. Banii vor ajunge la asociatia SNK (Seneca).Membrii comunitatii Declic au intervenit imediat ce au aflat ca proiectul asociatiei Seneca, prin care peste 300 de varstnici primeau alimente si produse de baza, risca sa fie suspendat din lipsa fondurilor.Din pacate, in mijlocul pandemiei de coronavirus, resursele financiare ale asociatiei erau pe terminate, asa ca membrii comunitatii Declic au decis sa ajute. Si nu doar acum, ci pe toata perioada de criza, timp in care apelul la donatii va ramane deschis.Membrii Declic, prin cei 54 de mii de euro donati, vor reusi sa ajute la extinderea programului. Astfel, pentru ca noua criza nu tine cont de varsta, proiectul SNK va fi extins la 700 de persoane printre care si numeroase familii tinere ramase fara sprijin financiar din cauza pandemiei., spuneBanii stransi pana acum de cei 3.539 de donatori Declic ajung pentru achizitionarea a 1.500 de pachete cu mancare.Alimentele sunt cumparate de la un supermarket si preluate de 4 voluntari echipati cu viziere, masti si manusi, astfel incat riscul ca pachetele sa fie contaminate cu Coronavirus sa fie minime.Pachetele sunt distribuite de flota de masini a unei firme de instalatii si transportate gratuit in 27 de localitati din toata tara, unde peste 300 de voluntari le impart celor care au nevoie de ele., spune ca acest proiect este despre responsabilitate personala, in momentul prezent:Prezentul efort de fundraising face parte din campania "Nu ne panicam, ne ingrijim", campanie de responsabilizare civica lansata de Comunitatea Declic.Alti 56 de mii de euro au fost stransi de membrii Declic si donati asociatiei Daruieste Viata. Banii au fost folositi pentru achizitionarea de echipamente medicale, in special ventilatoare mecanice pentru cei aflati in insuficienta respiratorie.Campania derulata de Seneca si Declic continua.Pagina de donatii o puteti gasi aici: https://stiri.declic.ro/doneaza-si-tu-pentru-alimente sau pe Facebook aici: https://www.facebook.com/donate/2640472596056990/