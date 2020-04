Consiliere psihologica gratuita pentru cadrele medicale care lupta cu coronavirusul

atlas.app

help@atlas.app

Ziare.

com

Numarul de telefon disponibil esteCu sprijinul Retelei de sanatate REGINA MARIA, pe langa linia telefonica mentionata mai sus, se adaugaprin echipa dedicata de peste 300 de specialisti verificati si licentiati ATLAS, disponibili 24/7., declaraServiciile de consiliere - telefonica si online - pot fi accesate de toti medicii din tara, precum si de asistentele sau infirmierele care in aceste zile isi pun colegii si pacientii mai presus de propria lor stare de bine, fizica si mentala., afirmaPentru a accesa sedintele de consiliere online pe, cadrele medicale trebuie sa trimita un email la, unde li se vor transmite pasii pe care trebuie sa ii parcurga pentru a incepe sedinta cu un specialist ATLAS.Pentru a beneficia de suport psiho-emotional telefonic, pot apela gratuit numarul 031 630 2020.Reteaua de sanatate REGINA MARIA este lider in calitatea serviciilor medicale din Romania, fiind singurul operator care detine trei spitale cu acreditari internationale.Prin cele opt acreditari detinute - o performanta unica in Europa Centrala si de Est, REGINA MARIA demonstreaza constant angajamentul sau pentru excelenta medicala si siguranta ingrijirii pacientilor.Totodata, REGINA MARIA a inovat si segmentul serviciilor medicale pentru companii, lansand in premiera in Romania conceptul de abonamente corporate, in urma cu23 de ani.Mai recent, compania a dezvoltat si pachete medicale specializate pentru IMM si persoane fizice, gestionand in prezent un portofoliu de peste 600.000 de abonamente.In plus, in ultimii 10 ani, REGINA MARIA a investit peste 100 de milioane de euro in dezvoltarea sistemului medical din Romania, prin modernizarea sau deschiderea de noi locatii, achizitia de aparatura performanta si pregatirea echipelor medicale.REGINA MARIA este singura companie de servicii medicale din Romania care a preluat in totalitate si a integrat cu succes peste 30 de alti jucatori de pe piata, avand o prezenta proprie in20 de judete si acoperire nationala prin intermediul celor 290 de clinici partenere.Compania reuneste peste 6.000 de angajati si colaboratori in cele 64 de locatii proprii din Bucuresti si din tara, locatii prin intermediul carora ofera servicii complete de spitalizare si chirurgie, maternitate, policlinica, imagistica, laborator si stocare de celule stem, unui numar de peste 3,5 milioane de pacienti.