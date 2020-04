Consiliere psihologica online 24/7 pentru cei aflati in linia 1 in gestionarea Covid-19 si persoanelor vulnerabile afectate

Ziare.

Initiativa este sustinuta de Fortuna Entertainment Group si reprezinta o extensie a serviciului de consiliere psihologica online non-stop destinat persoanelor cu probleme legate de jocurile de noroc, pe care Asociatia Joc Responsabil l-a lansat, in premiera pentru tara noastra, in luna septembrie a anului trecut si se bazeaza pe experienta pe care psihologii nostri au dobandit-o de la lansare si pana in prezent.Serviciul de consiliere psihologica online 24/7 al Asociatiei Joc Responsabil, accesibil, special pentru aceasta perioada la https://mergemmaideparte.jocresponsabil.ro si la https://mergemmaideparte.ro , pune la dispozitia personalului medical, angajatilor MAI, cadrelor militare sau persoanelor vulnerabile, afectate psiho-emotional de epidemia de Covid-19, psihoterapie online non-stop pentru prevenirea burn-out-ului si a panicii in fata virusului, precum si modalitati de gestionare a relatiei cu propria familie, ori de diminuare a fricii si anxietatii.In plus, echipa de psihologi a Asociatiei Joc Responsabil este pregatita sa identifice metode prin care personalul din linia intai poate interactiona cu pacientii sau persoanele dificile.Acest demers vine in circumstanta in care presiunile mentale si fizice pentru specialistii aflati in linia intai sunt uriase, iar nevoia ca acestia sa ramana increzatori si sa treaca cu bine peste aceasta perioada dificila este cu atat mai importanta cu cat viata noastra, a tuturor, depinde de ei., spunepsihiatru si coordonatorul programului de consiliere psihologica online 24/7 destinat persoanelor cu probleme legate de jocurile de noroc si Ambasador al Asociatiei Joc Responsabil., spune, companie partenera a Asociatiei Joc Responsabil.Asociatia Joc Responsabil se alatura, astfel, eforturilor depuse de ONG-uri, companii sau autoritati publice pentru a contribui la diminuarea impactului psihologic pe care epidemia de SARS-Cov-2 o are asupra populatiei.Lansat in premiera pentru Romania la inceputul lunii septembrie a anului trecut, Consiliere 24/7 reprezinta cea mai moderna metoda de facilitare a accesului la consilierea psihologica pusa la dispozitia persoanelor cu potentiale probleme legate de practicarea in exces a jocurilor de noroc, ori apropiatilor acestora, si care simt nevoia de indrumare in timp real.La capatul Live Chat-ului Joc Responsabil nu se afla roboti care trimit mesaje automate, ci psihologi instruiti special in rezolvarea acestui tip de probleme.Prin aceasta initiativa, Asociatia Joc Responsabil s-a aliniat tendintelor internationale in materie de consiliere specializata si a devenit un trend setter in Romania.Astfel, si-a extins aria de metode prin care sprijina persoanele care au intrecut limita recreationala a acestui tip de divertisment, favorizandu-le accesul la ajutor de specialitate si oferind, totodata, un nivel si mai mare de incredere, confort si de confidentialitate celor care apeleaza la acest serviciu.Asociatia Joc Responsabil dezvolta si implementeaza programe specifice referitoare la efectele practicarii jocurilor de noroc si raportarea sociala la acestea.Astfel, initiaza si participa la diferite activitati menite sa previna dependenta de jocuri de noroc si sa creasca interesul populatiei pentru programul "Joc Responsabil"; stimuleaza cultura de prevenire a unui comportament patologic de joc; promoveaza starea de echilibru legata de jocurile de noroc prin campanii si actiuni de promovare si constientizare; asista jucatorii cu probleme de dependenta legate de jocurile de noroc si ofera sedinte de evaluare si terapie pentru jucatori si familiile acestora, cu psihologi si psihoterapeuti specializati in tratarea problemelor specifice acestui domeniu. Pentru mai multe detalii, vizitati website-ul www.jocresponsabil.ro.