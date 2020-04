Cumparaturi prin telefon cu livrare gratuita de la PROFI in 40 de localitati prin platforma VecinulTau.ro

#Interviu

"Persoane care trebuie sa-si limiteze deplasarile de la domiciliul ne-au adresat comenzi de alimente, iar voluntari din orase precum Timisoara, Cluj si Bucuresti au raspuns cu succes cererilor lor, ceea ce ne-a incurajat sa extindem proiectul", a declarat"Ne bucuram ca apelul nostru de a sprijini persoanele de peste 65 de ani sau din alte categorii vulnerabile, pornit in Timisoara, gaseste ecou in randul unui numar tot mai mare de voluntari care ni s-au alaturat in dorinta de a face bine. Impreuna, putem acum ajuta oameni din mult mai multe localitati."Initiativei magazinelor PROFI i se alatura de acum pestecare urmeaza sa preia comenzi de alimente si sa le livreze la casele celor care le solicita din toate judetele.Cei care se califica pentru aceasta forma de sprijin au la dispozitie numarul 0759 602 510 , de luni pana duminica, intre orele 10:00-18:00, ori platforma https://vecinultau.ro/ , pentru a comanda produse pe care, cu respectarea regulilor de siguranta impuse de situatia actuala, le vor primi la usa. Tot la usa le vor si achita, conform bonului de la magazin.Proiectul ofera ajutor in urmatoarele localitati: Alba Iulia, Arad, Bacau, Baia Mare, Bistrita, Botosani, Bragadiru-teleorman (tr), Braila, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj Napoca, Constanta, Covasna, Craiova, Deva, Drobeta Turnu Severin, Focsani, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Iasi, Navodari, Oradea, Pitesti, Prejmer, Ramnicu Valcea, Sacele, Satu Mare, Sibiu, Simeria, Slobozia, Suceava, Targoviste, Targu Jiu, Timisoara, Tulcea, Vaslui, ZalauLivrarile sunt gratuite dar, din respect pentru efortul voluntarilor si pentru a evita abuzurile, solicitantii sunt rugati sa cumpere responsabil si sa-si faca lista de cerinte pentru mai multe zile.