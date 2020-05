Danone Romania doneaza 250.000 euro catre Daruieste Viata pentru echipamente medicale si de protectie

Ziare.

Angajatii companiei sunt implicati direct in colectarea nevoilor spitalelor din toata tara si, cu ajutorul nepretuit al echipei Daruieste Viata, vor fi puse la dispozitie echipamentele si materialele medicale necesare."In astfel de momente, este mai important ca oricand sa actionam cu claritate, sa reactionam rapid si cu precizie si sa fim uniti. De aceea, pentru a ne proteja angajatii si partenerii, compania noastra se angajeaza la nivel global sa ii sustina pe acestia, garantand, totodata, siguranta lantului de aprovizionare al produselor noastre.In acelasi timp, suntem alaturi de comunitate si ne oferim in continuare ajutorul. Am identificat cel mai bun mod posibil pentru a acoperi unele nevoi tot mai mari de echipamente si materiale medicale din cele mai vulnerabile locuri din Romania. Toate acestea cu ajutorul colegilor nostri, care s-au oferit voluntar sa sprijine prin identificarea si centralizarea nevoilor direct de la spitalele din toata tara.Suntem cu totii responsabili si este important sa fim uniti pentru a depasi aceasta situatie cat mai usor. Acum, viziunea noastra 'One Planet. One Health' este si mai relevanta pentru noi", a declarat Natalia Gelshtein-Kiss, Market Director pentru Danone Romania, Bulgaria si Tarile Adriatice."Este foarte important, in aceasta perioada, sa fim alaturi de comunitatile noastre si sa ne aratam sprijinul atat in Bucuresti, cat si in tara, in orasele mai mici si mai mari.Pentru noi, #ReusimImpreuna este mai mult decat un nume de campanie, este ceea ce ne anima si ne face sa mergem mai departe. Nu exista o cauza mai buna decat viata. Ii invitam pe toti cei care se pot alatura sa contribuie pentru a ajuta cadrele medicale si a da o sansa in plus pacientilor din Romania." - Oana Gheorghiu, fondatoare Daruieste Viata."Cu responsabilitate si solidaritate vom trece impreuna peste aceasta pandemie. Ne bucuram de implicarea Danone pentru a sprijini spitalele din Romania si personalul medical, astfel incat sa poata oferi ingrijirea necesara pacientilor cu coronavirus, dar si cu alte patologii.Fiecare actiune conteaza, pentru ca poate salva o viata. Speram ca tot mai mule companii si persoane fizice sa se alature cu donatii pe site-ul daruiesteviata.ro." - Carmen Uscatu, fondatoare Daruieste Viata.De la inceputul pandemiei, echipa Danone a sprijinit permanent comunitatile din Romania prin donarea a peste 400.000 de produse (iaurturi, smantana, produse pe baza de plante) in valoare de peste 280.000 de euro, destinate pacientilor si medicilor din spitale si persoanelor aflate in situatii vulnerabile.In acest sens, compania va continua sa sprijine oamenii care au nevoie de ajutor in aceasta perioada dificila.Totodata, pentru a proteja siguranta angajatilor, partenerilor si consumatorilor sai, compania a sporit masurile de siguranta si preventie, acestea vizand intregul sau lant de aprovizionare: incepand cu laptele colectat de la fermierii romani, in fabrica si in depozitul din Bucuresti si pana la livrarea produselor catre magazine.Au fost luate si alte masuri preventive precum amplasarea de echipamente si covorase suplimentare pentru dezinfectie in toate unitatile companiei, sporirea numarului de actiuni de dezinfectare a tuturor suprafetelor inainte si dupa fiecare schimb de lucru, precum si a microbuzelor care transporta angajatii la fabrica si la depozit.Pentru a veni in sprijinul angajatilor sai, la nivel global, compania si-a luat angajamentul ferm de a garanta contractele si veniturile celor 100.000 de angajati Danone din toata lumea pana la 30 iunie 2020, oferind, de asemenea, o asigurare de sanatate extinsa (pentru concediu medical, ingrijirea copiilor, carantina), precum si o prima speciala pentru cei care isi desfasoara activitatea la locul de munca pe durata pandemiei.In aceste momente, este important sa fim uniti, sa aratam solidaritate si sa ajutam. Toata lumea poate contribui si se poate alatura initiativei Daruieste Viata, care sprijina spitalele din Romania pe vremea pandemiei, prin trimiterea unui SMS la numarul 8826 cu mesajul IMPREUNA (valoarea unui SMS este de 2 euro, iar SMS-urile pot fi trimise doar de pe teritoriul Romaniei).Danone Romania este lider de piata pe segmentul iaurturi. Compania are in portofoliu zeci de sortimente de produse, realizate in majoritate in fabrica din Bucuresti, cu lapte proaspat colectat de la fermierii romani. Fabrica Danone din Bucuresti a produs local primele iaurturi in 1999.Danone Romania face parte din compania Danone, activa in domeniile: produse lactate proaspete, produse pe baza de plante, ape minerale imbuteliate si nutritie specializata.Danone a facut primul pas pe piata in Barcelona inca din 1919, cand Isaac Carasso a inceput sa vanda primele iaurturi in farmacii, ca un leac pentru infectiile intestinale, care afectau in special copiii.Astazi, compania isi urmareste misiunea de a ajuta un numar cat mai mare de oameni sa-si construiasca, sa-si mentina si sa-si protejeze capitalul de sanatate, oferind produse sigure, gustoase si de cea mai buna calitate, menite sa fie alegeri sanatoase cu buna densitate nutritionala si sa adreseze nevoile diferitelor comunitati.Cele mai cunoscute marci Danone includ iaurturi cu fermenti specifici (Activia, Actimel), produse pentru copii (Danonino, Disney), marci de rasfat (Danette, Fantasia), iaurt Danone simplu si cu fructe (Danone Natural si Delicios), celebra crema de iaurt Cremosso, iaurturile bogate in proteina (Yo PRO) si produsele pe baza de plante (Alpro).In plus, Danone ofera consumatorilor sai o gama de produse Bio pentru diferite varste si gusturi (Activia Bio, Danone Bio si Danonino Bio).