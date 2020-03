De la curcubee pana la inimi in geam: Cum incearca oamenii din intreaga lume sa-si ridice moralul

Ziare.

Asta s-a intamplat si in Italia, cand copiii au inceput sa puna la geamuri curcubee si o vorba plina de speranta: "Totul va fi bine".Si, chiar daca lucrurile nu s-au linistit ci, din contra, nelinistea a inceput sa se raspandeasca in intreaga lume, oamenii nu s-au dat batuti.Cea mai recenta miscare de speranta din social media poarta numele(o lume a inimilor n.red).Oamenii, mai ales cei care au copii mici in casa, au inceput sa decupeze inimioare, sa picteze si sa deseneze in geamuri inimioare.Unii participa la acest fenomen pentru ca aceia care trebuie sa mearga la serviciu sa simta putina bucurie cand ies din case.Altii spun ca si-au decorat ferestrele astfel incat vecinii sa isi aduca aminte ca nu sunt singuri in astfel de momente, chiar daca sunt izolati.De asemenea, unii oameni recunosc ca le este de ajutor pentru sanatatea mentala. "Lumina colorata care trece prin geam imi ridica moralul", spune una dintre persoanele care s-a alaturat miscarii, pentru CNN Mai mult decat atat, activitatea de a decupa, picta si colora inimioare in geam este o activitate extrem de utila pentru parintii care cauta ceva interesant de facut cu cei mici, in casa. La randul lor, copiii sunt extrem de incantati sa beneficieze de asa o expunere a operei lor de arta.Si, daca izolarea va mai dura, probabil ca urmatoarea miscare va avea tematica Pascala, asa cum se arata pe unele dintre ferestrele deja pregatite pentru eveniment.Iata cateva imagini care surprind o parte din miscarea #AWorldOfHearts:Miscarea a ajuns pana la Bucuresti, unde fotograful Dan Mihai Balanescu a surprins zilele trecute o imagine inedita, cea in care luminile din camerele hotelului Intercontinental erau aprinse in forma de... inimioare.