Sarbatori in vreme de coronavirus: Decret special pentru ca Iepurasul de Paste sa poate veni la copii

Anuntul a fost facut dupa ce o fetita i-a trimis un mesaj in care isi exprima ingrijorarea ca restrictiile de circulatie il vor impiedica pe Iepuras sa ajunga in orasul lor de Paste, transmite 7news.com.au Taylah, micuta in cauza, i-a transmis ca noul coronavirus o sperie si ca este ingrijorata ca Iepurasul de Paste nu le va mai aduce oua vopsite si dulciuri, ca in fiecare an, din cauza restrictiilor de circulatie.In replica, Mark McGowan a postat un clip pe Twitter in care le-a transmis un mesaj copiilor din regiune: "Baieti si fete, probabil ca ati observat ca lucrurile nu au mai fost la fel in ultimele saptamani. Dar nu va fi asa tot timpul. Insa, in acest moment, oamenii nu mai pot circula de colo-colo ca inainte. Asa ca am o veste speciala. Sunt foarte fericit sa va anunt ca tocmai am semnat un decret special pentru iepurasul de Paste. Asta inseamna ca va putea veni in vizita in toate casele din West Australia weekendul viitor. Pentru ca stim cu totii cat de important e acest lucru. (...) Ascultati-va parintii... si nu mancati prea multa ciocolata", a spus premierul regiunii.C.P.