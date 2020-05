DHL Express Romania a livrat echipamente medicale esentiale in combaterea COVID -19 pentru 20 de spitale din Romania

Ziare.

com

Recunostinta fata de medici vine sub forma unei donatii de produse de igiena si protectie, de care ei au nevoie pentru a lucra in conditii de siguranta. Donatia, in valoare de 35.000 de euro, a fost facuta de catre compania CASTROL Romania si consta din echipamente de protectie, masti, dezinfectanti si biocide pentru 22 de spitale din Romania.DHL a livrat rapid si in siguranta, punand la dispozitie si ambalaje corespunzatoare, toate cele 118 colete catre 20 de spitale din tara, lista acestora regasindu-se mai jos. Valoarea transportului este de aproape 10.000 de euro.a declarat, a spus- sunt doar cateva dintre mesajele medicilor care au primit echipamentele, pentru Castrol, INACO si DHL.Pentru DHL implicarea in sprijinul comunitatii si in campanii umanitare este un lucru obisnuit, fiind ghidati la nivel global si local de indemnul 'Connecting People. Improving Lives' - acesta fiind si Misiunea grupului DP DHL atunci cand vorbim de sustenabilitate.● SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD● SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ELENA BELDIMAN BARLAD● SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MAVROMATI BOTOSANI● SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV● SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV● SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA CARANSEBES● SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CALARASI● SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA● SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA● SPITALUL CLINIC JUDETEAN CONSTANTA - Palazu Mare● SPITALUL CLINIC C.F. CRAIOVA● SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA● SPITALUL MUNICIPAL "ANGHEL SALIGNY" FETESTI● SPITALUL MUNICIPAL CAREI● SPITAL ORASENESC NEGRESTI OAS● SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE● SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL● SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT● PITALUL MUNICIPAL CARITAS ROSIORI DE VEDE● SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU