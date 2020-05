Digi doneaza spitalelor echipamente medicale de peste 1,6 milioane de euro si un laborator RealTime PCR

Ziare.

com

Acestea includ ventilatoare, infuzomate, injectomate, monitoare, ecografe, paturi. Echipamentele, care au fost achizitionate de catre Digi Romania direct de la producatorul de top MindRay, precum si celelalte accesorii, ausi vor ajunge in Romania in etape, pe parcursul lunilor mai si iunie 2020.Repartitia acestor kit-uri se va realiza altfel: 16 vor fi donate institutiilor medicale din Bucuresti, la propunerea Ministerului Sanatatii si a Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, cate 10 pentru municipalitatile din Oradea si Timisoara, cate 8 pentru municipalitatile din Brasov, Constanta si Craiova. Punerea la dispozitia municipalitatilor se va realiza in etape, pe baza programului de livrari comunicat de catre furnizor, incepand cu perioada estimata 11-15 mai 2020, cand vor fi distribuite primele 10 ventilatoare (cate 2 la Bucuresti si Timisoara, 3 la Oradea, cate unul in Brasov, Constanta si Craiova).Suplimentar, pentru a sustine efortul autoritatilor de crestere a capacitatii de testare COVID-19 in Romania, la sfarsitul lunii aprilie, grupul Digi a finalizat achizitionarea echipamentelor de extractie ARN si RealTime PCR (inclusiv accesoriile) si a unui numar de 2.000 de kit-uri de testare pentru doua laboratoare, in valoare totala de peste 730.000 lei.Un laborator si 500 de teste au fost donate, la sfarsitul lunii aprilie, Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea. Cel de-al doilea kit si restul testelor vor fi utilizate in cadrul unui parteneriat cu Centrul de Diagnostic si Tratament Provita din Bucuresti, pentru testarea populatiei, pe baza nevoilor Ministerului Sanatatii.Donatia face parte din efortul grupului Digi de a ajuta comunitatea din Romania sa fie mai pregatita in fata pandemiei generate de virusul SARS-COV-2, achizitia si plata echipamentelor esentiale fiind realizate in luna martie.Aceasta actiune de responsabilitate sociala a fost precedata de masurile interne adoptate sub deviza, in lunile martie si aprilie, pentru protectia clientilor si angajatilor, prin achizitia de echipamente de protectie si dezinfectanti: 700.000 manusi, 363.000 masti, 15.000 viziere, 8.400 ochelari de protectie, 5.300 recipiente cu dezinfectant, 70.500 recipiente cu alcool sanitar.Digi | RCS & RDS este filiala din Romania a Digi Communications NV, operator european de top in domeniul comunicatiilor electronice, cu operatiuni pe patru piete - Romania, Ungaria, Spania si Italia.Pe parcursul celor 27 de ani de existenta, Digi a investit continuu in cele mai revolutionare tehnologii, ajungand sa detina, in prezent, o retea de fibra optica extinsa care deserveste milioane de clienti.Digi a adus pe piata servicii de comunicatii electronice convergente la cele mai competitive preturi. In timp, acest avantaj competitiv s-a transformat intr-un beneficiu pentru milioane de clienti care au dobandit un acces mai rapid si mai avantajos la servicii de calitate superioara, atat in domeniul comunicatiilor fixe, cat si al celor mobile. In Romania, Digi | RCS&RDS este cel mai mare angajator din domeniul antreprenorial local, cu aproximativ 13.000 angajati.Grupul Digi pune la dispozitia abonatilor sai si o oferta complexa de continuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi 24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel si Hit Music Channel, radiourile Digi FM, Pro FM, Dance FM, Chill FM si serviciul de content Digi Online.