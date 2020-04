Domestos doneaza Crucii Rosii Romane dezinfectant in valoare de peste 120.000 de euro

Ziare.

Donatia vine in sustinerea campaniei nationale de informare si constientizare a populatiei pentru limitarea raspandirii pe teritoriul Romaniei a noului COVID-19, realizata in parteneriat cu Guvernul Romaniei si cu celelalte institutii ale statului implicate.Produsele sunt distribuite in transe saptamanale ce contin produse Domestos, dezinfectant pe baza de clor, insumand peste 40 de tone. Pana acum, 30.000 de produse au ajuns la beneficiarii din intreaga tara, iar livrarea transelor urmatoare, inca 25.000 de produse in total, va continua saptamanal pana pe 12 mai.Toate produsele donate sunt distribuite de Crucea Rosie Romana catre persoanele fara apartinatori, aflate in autoizolare sau izolare la domiciliu, in centre de plasament sau camine pentru batrani, precum si familiilor nevoiase cele mai afectate., a declarat, a declaratUnilever urmareste crearea unui viitor mai bun, in fiecare zi.Ii ajutam pe oameni sa arate bine, sa se simta bine si sa ia ce e mai bun din viata, cu branduri si servicii care sunt benefice atat pentru consumatorii nostri, cat si pentru alti oameni.Unilever unul dintre liderii globali pe piata bunurilor de larg consum cu operatiuni puternice in peste 100 de tari si vanzari in peste 180 de tari.Prin campania "Domestos sustine igiena in scoli" ne propunem sa contribuim la imbunatatirea conditiilor de igiena din scolile din Romania, dar si la cresterea nivelului de constientizare a importantei igienei in randul populatiei.Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este o organizatie umanitara, membra aMiscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, auxiliara a autoritatii publice si abilitata prin lege sa vina in sprijinul persoanelor vulnerabile.Intreaga sa activitate se desfasoara in scopul alinarii suferintelor persoanelor aflate in situatii de risc fara nicio deosebire in ceea ce priveste nationalitatea, rasa, religia, varsta, sexul, apartenenta militara, sociala sau politica.Crucea Rosie Romana este prezenta la nivel national cu 47 de filiale teritoriale si peste 7,000 de voluntari care se implica activ in actiunile sale.Mai multe informatii despre Crucea Rosie Romana sunt disponibile pe www.crucearosie.ro