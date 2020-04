Donatie de 260.000 de lei pentru persoane cu dizabilitati, copii orfani si cei in situatie de saracie severa

Ziare.

Mai greu se pot adapta insa persoanele cu dizabilitati, cu boli rare, cu autism, cu sindrom Down. La sfarsitul anului trecut, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale avea in evidenta peste 700.000 de persoane cu handicap grav sau accentuat., explicaDificultati asemanatoare au copiii aflati in grija ONG-urilor si sute de mii de persoane in saracie severa.La inceputul crizei COVID-19, platforma Fa Bine ! a initiat un Fond de Solidaritate pentru sustinerea persoanelor aflate in asemenea situatii.Playtika a contribuit cu suma de 260.000 de lei la acest fond. Playtika Holding Corp . este una dintre cele mai puternice companii de gaming, cu mai mult de 30 milioane de utilizatori activi in fiecare luna.Fondata in 2010, Playtika a fost una dintre primele companii care au oferit jocuri gratuite pe retelele sociale si, imediat dupa aceea, pe platforme mobile.Cu o echipa de management in Herzliya, Israel, Playtika si subsidiarele sale au mai mult mai mult de trei mii de angajati la nivel global incluzand birourile din Tel Aviv, Londra, Berlin, Vienna, Helsinki, Montreal, Chicago, Las Vegas, Santa Monica, Sydney, Buenos Aires, Tokyo, Kiev, Bucharest, Minsk, Dnepr, si Vinnitsa.Banii oferiti astfel sustin 15 organizatii pentru dezvoltarea de programe de telemedicina pentru pacientii cu boli rare, oferirea de suport copiilor cu autism, copiilor cu afectiuni grave care au nevoie de terapie motorie, consiliere psihologica pentru parinti, elevi si profesori sau pentru hrana celor de care se ingrijesc.Aceste organizatii sunt: Asociatia Prader Willi Romania, Autism Voice, Asociatia Romana de Terapii in Autism si ADHD, Asociatia Proacta Edu, Asociatia Caritas, Asociatia Sansa Ta, Asociatia Casuta Bucuriei, Organizatia Umanitara Concordia, Asociatia Copii pentru Viitor, Asociatia Atelierul de Bine, Asociatia M.A.M.E, Asociatia Star of Hope, Asociatia Hraniti Copiii, Asociatia Traieste cu Bucurie, Asociatia Autism Romania. Fondul de Solidaritate Fa Bine ! mai sustine: achizitia de medicamente, de produse de igiena si sanitare, diferite cheltuieli care ajuta organizatiile non-guvernamentale sa supravietuiasca acestei perioade, astfel incat beneficiarii lor sa aiba unde reveni pentru terapie si dupa starii de urgenta generata de pandemia COVID-19.Fa bine! Impreuna putem da viata unei lumi mai bune.