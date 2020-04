Expozitie de icoane pictate de copii pentru a-i ajuta pe cei aflati in suferinta

Ziare.

com

"Suntem deosebit de onorati sa va anuntam ca ne alaturam si noi, alaturi de copiii beneficiari ai programelor dezvoltate de Asociatia CONIL, eforturilor intregii societati din Romania de contracarare a efectelor crizei COVID-19.ICOANA din SUFLETUL COPIILOR este picatura de Rai pe care copiii o daruiesc vizitatorilor, intr-un superb gest de iubire acum, in pragul Sfintelor Sarbatori Pascale.Bunavestire, Nasterea si Intrarea in Biserica a Maicii Domnului, Rastignirea si Invierea Domnului, toate vor fi ilustrate de micii nostri artisti in culorile calde ale sufletului lor", spune Irina Ismail, coordonatorul proiectului.Vizitatorii acestei expozitii au ocazia sa admire si sa se bucure de lucrari realizate cu talent, iubire si multa speranta de catre copii tipici sau cu diverse dizabilitati, cu varste cuprinse intre 3 si 12 ani care, prin gestul lor, vor sa fie si ei alaturi de toti cei implicati in combaterea efectelor cauzate de COVID-19.Expozitia este deschisa pana la Paste pe pagina de Facebook a Asociatiei CONIL , unde puteti licita pentru lucrarile micilor artisti care expun online. Fiecare lucrare va avea un pret minim de achizitie de la care va porni licitatia.Zilnic, pe perioada de desfasurare a expozitiei cu vanzare, la ora 20:00, va fi stabilt castigatorul licitatiei in persoana celui sau celei care ofera cel mai mare pret, in comentariile de la postarea lucrarii.Banii vor fi virati in contul Asociatiei CONIL numarul RO51UGBI0000422013020RON, deschis la Garanti Bank cu mentiunea DONATIE catre Fondul de Solidaritate FA BINE. Dupa confirmarea platii, lucrarea va fi expediata prin curier in cel mai scurt timp.Fondul de Solidaritate FA BINE sprijina activitatea mai multor ONG-uri din Bucuresti si din tara ca sa isi poata continua activitatea de suport a copiilor, tinerilor, adultilor si varstnicilor cu dizabilitati, cu boli rare si grave precum si a familiilor acestora, in aceastaperioada complicata pentru noi toti.Fondul de Solidaritate este o initiativa a Platformei "Fa Bine" si este constituit pentru acoperirea unor nevoi precum achizitia de medicamente, dezvoltarea de catre ONG-uri de programe de telemedicina si de sustinere a beneficiarilor la distanta, consiliere psihologica, procurarea de alimente, produse de igiena si sanitare, sau alte cheltuieli care ajuta organizatiile sa supravietuiasca acestei perioade si care sunt esentiale pentru beneficiarii lor, pentru ca acestia sa-si poata continua terapiile si dupa incheierea restrictiilor generate de virusul COVID-19."Am simtit ca Dumnezeu se ofera pe sine insusi, inca o data, in cel mai concret, fizic mod cand Adela Hanafi si Irina Ismail mi-au spus despre acest eveniment si mi-au trimis cateva icoane facute de copii. Multumesc Domnului pentru inca o minune si Adelei si Irinei pentru sustinere!", a spus Maria Duduman, fondatoarea platformei Fa Bine!.Ajuta-ne sa facem bine! Fii alaturi de noi si sustine munca si entuziasmul copiilor care au ales sa picteze, sa daruiasca, sa inspire!