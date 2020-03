Fagarasul anuleaza toate evenimentele din 2020 si doteaza Spitalul Municipal cu ventilatoare mecanice si teste COVID-19

Ziare.

Astfel, suma totala de 787.000 de lei va fi redirectionata catre Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Fagaras. Banii vor fi folositi la achizitionarea de ventilatoare mecanice pentru dotarea paturilor de la Terapie Intensiva, cumpararea de teste COVID-19 si a unui tunel pentru dezinfectia personalului medical, se arata intr-un comunicat al primariei.Primarul Gheorghe Sucaciu a avut o discutie cu 18 primari ai comunelor din apropierea municipiului si i-a invitat sa contribuie cu bani din bugetele locale, pentru dotarea unitatii spitalicesti care deserveste toata Tara Fagarasului."Decizia de a rectifica bugetul si de a redirectiona banii de la toate activitatile culturale de pe raza municipiului Fagaras este luata in contextul pandemiei de coronavirus. Este imperios necesar sa facem acest lucru.Mai mult, am vorbit cu colegii primari din Tara Fagarasului si vor veni in sprijin tot prin rectificari bugetare, pentru achizitionarea echipamentelor necesare. Comunitatile pe care ei le conduc sunt deservite de acelasi spital", spune primarul.Dupa ce edilii vor efectua rectificarile bugetare, Primaria Fagaras va publica suma cu care va contribui fiecare comuna.BRD Groupe Societe Generale a acordat Fundatiei Comunitare Tara Fagarasului, prin Fondul de Urgenta gestionat de Asociatia pentru Relatii Comunitare, un grant in valoare de 36.000 de euro.Banii vor fi folositi pentru achizitionarea a doua aparate de ventilare VG 70, fiecare in valoare de 18.000 de euro, care vor dota spitalul municipal Dr. Aurel Tulbure din Fagaras in cel mai scurt timp."Fundatia isi doreste o comunitate sanatoasa, iar copiii trebuie sa beneficieze de conditii ideale de tratament. Aici, acasa, nu la Brasov sau Sibiu. Este de inteles ca procesul va fi indelungat, dar imi doresc ca acesta sa nu fie intarziat din lipsa fondurilor. De aceea incercam, prin diferite mecanisme, sa ajutam la strangerea banilor necesari.'Toti pentru copii!' este un apel pentru intreaga Tara a Fagarasului, deoarece Spitalul Municipal deserveste intreaga zona. Invitatii care vor urca pe scena au raspuns afirmativ, imediat. La fel si companiile, cand le-am solicitat sprijinul in acest demers. Avem incredere, asadar, ca si restul fagarasenilor, indiferent ca sunt parinti sau nu, se vor alatura campaniei si vor participa la evenimentul de la sfarsitul lunii martie", a declarat Cristiana Metea, directorul executiv al Fundatiei Comunitare Tara Fagarasului (foto).