Fundatia Orange ofera 1.500 de tablete elevilor fara posibilitati financiare

Decizia vine in contextul in care participarea elevilor la cursurile online a devenit obligatorie, conform ordinului emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii in data de 21 aprilie 2020.Astfel, incepand de luni, 4 mai, si pana la sfarsitul anului scolar 2019-2020, tabletele vor fi oferite in custodie elevilor ai caror parinti se afla in imposibilitatea de a le pune la dispozitie echipamente digitale.Cu ajutorul tabletelor, elevii vor participa la cursuri online si vor accesa resursele si instrumentele digitale puse la dispozitie in cadrul programului Digitaliada, astfel incat riscul de abandon scolar sa fie redus cat de mult posibil, iar diferentele de nivel educational pentru copiii cu o situatie financiara mai dificila sa fie reduse la minim.Fundatia Orange a adaptat desfasurarea programului Digitaliada la noile conditii de invatare la distanta, in contextul in care intregul proces educational se transforma.De la suspendarea cursurilor, au fost sustinute 15 webinarii pentru peste 300 de profesori de diferite discipline, din 10 judete, dornici sa invete sa foloseasca resursele si platforma Digitaliada Invatare si Testare online.In plus, de saptamana viitoare, cele 50 de scoli participante din mediul rural - din 30 de judete - vor oferi elevilor in custodie tabletele pe care le foloseau in scoala.In acest fel, indiferent de posibilitatile materiale ale parintilor, toti elevii din scolile participante vor putea lua parte la predarea la distanta cu ajutorul instrumentelor si resurselor din programul Digitaliada.Cele 50 de scoli au fost dotate cu cate un laborator digital (tablete, laptop, videoproiector) si un set de aplicatii digitale educationale incarcate pe tablete.Profesorii si directorii din aceste scoli au beneficiat de traininguri pentru utilizarea resurselor digitale in procesul de predare, proiecte didactice, tutoriale, ghiduri de predare, suport tehnic si asistenta la ore astfel incat utilizarea la orele de matematica si TIC a resurselor educationale digitale furnizate prin proiect sa se desfasoare in conditii optime.Cei 164 de profesori si directori formati in cadrul Digitaliada vor oferi recomandari si asistenta elevilor pentru utilizarea tabletelor primite pana la finalul anului scolar 2019-2020.a spusPe perioada suspendarii cursurilor, 16.500 de elevi si peste 3.900 de profesori din 645 de scoli continua procesul educational in sectiunea Invatare si testare online, lansata in cadrul hub-ului online de resurse educationale deschise www.digitaliada.ro la sfarsitul anului 2019.La acest moment, in sectiunea Invatare si testare online exista deja peste 84 de lectii si 1.000 de exercitii pentru matematica, 200 de probleme de matematica pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, demonstrate in GeoGebra si peste 600 de teste pentru diverse materii.Acestea vin in completarea celor peste 1.000 de resurse educationale deschise disponibile gratuit pe platforma nationala www.digitaliada.ro, create pentru dezvoltarea si evaluarea competentelor elevilor pentru invatamantul gimnazial si primar.In plus, Fundatia Orange a lansat, impreuna cu Asociatia Ateliere fara Frontiere, o campanie interna de strangere de echipamente de la angajatii Orange. Echipamentele colectate vor fi reconditionate si trimise in scoli din comunitati defavorizate, iar profesorii vor participa la webinarii gratuite in care vor invata sa utilizeze resursele si platforma Digitaliada.Digitaliada este un program de educatie digitala care isi propune incurajarea folosirii tehnologiei pentru imbunatatirea performantei scolare a elevilor.In cadrul programului, s-a dezvoltat platformawww.digitaliada.ro - un hub online de continut educational liber, folosit de elevi si profesori din toata tara.Platforma gazduieste anual concursul de materiale digitale#Digitaliada, care incurajeaza crearea de continut original si open source ce poate fi utilizat in procesul de invatare. Digitaliada se desfasoara cu avizul Ministerului Educatiei Nationale.Fundatia Orange este o organizatie non-profit care se implica in viata comunitatii prin realizarea de proiecte de filantropie menite sa aduca schimbari pozitive in viata persoanelor dezavantajate.In cei peste 8 ani de activitate, Fundatia Orange a investit peste 6,5 milioane de euro in proiecte de educatie digitala pentru persoane defavorizate si in proiecte de sanatate, educatie, cultura in beneficiul persoanelor cu deficiente de vedere si/sau de auz, in scopul integrarii lor sociale.Pentru mai multe informatii va rugam vizitati www.fundatiaorange.ro si www.digitaliada.ro - Scoala Gimnaziala Solont, Comuna Solont, judetul Bacau- Scoala Gimnaziala nr. 1, Sat Poiana Marului, judetul Brasov- Scoala Profesionala "Tiberiu Morariu", Sat Salva, judetul Bistrita-Nasaud- Scoala Gimnaziala "Vasile Voiculescu", Sat Parscov, judetul Buzau- Scoala Gimnaziala Luna, Comuna Luna, judetul Cluj- Scoala Gimnaziala "Dimitrie Luchian", Sat Piscu, judetul Galati- Scoala Gimnaziala Sat Bacia, judetul Hunedoara- Scoala Gimnaziala Muncelu de Sus, Comuna Mogosesti-Siret, judetul Iasi- Scoala Gimnaziala Comuna Oporelu, judetul Olt- Scoala Gimnaziala "Samson Bodnarescu", Sat Galanesti, judetul Suceava- Scoala Gimnaziala nr. 1 Vladesti, judetul Arges- Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu, judetul Bacau- Scoala Gimnaziala nr. 1 Santandrei, judetul Bihor- Scoala Gimnaziala Petris, judetul Bistrita-Nasaud- Scoala Gimnaziala Mircea-Voda, judetul Braila- Scoala Gimnaziala Dudesti, judetul Braila- Scoala Gimnaziala nr. 1 Dragos-Voda, judetul Calarasi- Scoala Gimnaziala "Mircea Luca" Baisoara, judetul Cluj- Scoala cu clasele I-VIII Corbii Mari, judetul Dambovita- Scoala Gimnaziala nr. 1 Grivita, judetul Galati- Scoala Gimnaziala Valea Lupului, judetul Iasi- Scoala Gimnaziala Eselnita, judetul Mehedinti- Scoala Gimnaziala Comuna Sancraiu de Mures, judetul Mures- Liceul Tehnologic "Arhimandrit Chiriac Nicolau" Comuna Vanatori-Neamt, judetul Neamt- Scoala Gimnaziala Stefesti, judetul Prahova- Scoala Gimnaziala Racovita, judetul Sibiu- Scoala cu clasele I-VIII Satchinez, judetul Timis- Scoala Gimnaziala "Dimitrie Negrutiu" Pogonesti, judetul Vaslui- Scoala Gimnaziala Chiojdeni, judetul Vrancea- Scoala Gimnaziala "Alexandru Vlahuta" Gugesti, judetul Vrancea- Scoala Gimnaziala Uriu, judetul Bistrita-Nasaud- Scoala Gimnaziala Costesti, judetul Buzau- Liceul Tehnologic "Sf. Dimitrie" Teregova, judetul Caras-Severin- Scoala Gimnaziala Luna de Sus, Comuna Floresti, judetul Cluj- Scoala Gimnaziala "Nicolae Russu" Sita Buzaului, judetul Covasna- Scoala Gimnaziala Dragomiresti, judetul Dambovita- Scoala Profesionala "George Cosbuc" Mediesu Aurit, judetul Satu-Mare- Scoala Gimnaziala "Matei Basarab" Turnu Rosu, judetul Sibiu- Scoala Gimnaziala "Ionel Miron", Sat Ivanesti, judetul Vaslui- Scoala Gimnaziala Sieu, judetul Bistrita-Nasaud- Scoala Gimnaziala Sanpetru, judetul Brasov- Scoala Gimnaziala "George Cosbuc" 23 August, judetul Constanta- Scoala Gimnaziala nr. 1 Roata de Jos, judetul Giurgiu- Scoala Gimnaziala Bretea Romana, judetul Hunedoara- Scoala Gimnaziala Recea, judetul Maramures- Scoala Gimnaziala Acatari, judetul Mures- Scoala Gimnaziala Deveselu, judetul Olt- Scoala Gimnaziala "Mitropolit Iacob Putneanul" Putna, judetul Suceava- Scoala Gimnaziala "Ion C. Constantinescu" Roesti, judetul Valcea