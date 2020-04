Fundatia Orange sprijina fondul de urgenta pentru varstnici

Ziare.

In total, aproximativ 400 de seniori din 7 comunitati rurale si urbane vor beneficia in aproprierea Pastelui de alimente, produse de igiena si servicii de ingrijire la domiciliu.Izolarea impusa de pandemie inseamna pentru varstnici singuratate si lipsa accesului la servicii.Persoanele in varsta sunt o categorie vulnerabila in fata noului virus si tot ei au mobilitatea cea mai redusa deoarece, in caz de nevoie, se pot deplasa doar doua ore pe zi.Nu in ultimul rand, batranii au cea mai scazuta rata de accesare a internetului si experienta in utilizarea tehnologiei in general, ceea ce le face dificila posibilitatea de a face cumparaturi online.De la produse de stricta necesitate pana la sprijin emotional, varstnicii au nevoie de ajutorul celor din jur pentru a trece cu bine peste aceasta criza neasteptata., a declarat, a declaratDonatia a fost posibila cu sprijinul unei finantari primite din partea Fundatiei Grupului Orange.In total, in contexul pandemiei,care au demarat initiative in domeniul sanatatii si al preventiei menite a limita infectarea populatiei cu noul coronavirus.Mai mult, in cadrul a 52 de centre Solidarity FabLab, finantate de catre fundatie in 7 tari, vor fi produse aproximativ 200.000 de viziere pentru protectia cadrelor medicale din numeroase spitale locale.Fundatia Orange Romania este implicata in lupta impotriva COVID-19 si prin dotarea spitalelor si continuitatea procesului educational.Astfel, Fundatia Orange sustine spitalele din Romania prin intermediul unei donatii de 400.000 de euro catre Crucea Rosie Romana pentru achizitia de echipamente de ventilatie mecanica.Totodata, prin intermediul platformei Digitaliada , Fundatia Orange sustine continuitatea procesului educational si comunicarea dintre profesori, elevi si parinti, care au acces permanent gratuit la resurse si o sectiune interactiva de Invatare si testare online Fundatia Orange este o organizatie non-profit care se implica in viata comunitatii prin realizarea de proiecte de filantropie menite sa aduca schimbari pozitive in viata persoanelor dezavantajate.Din anul 2012, Fundatia Orange a investit peste 6.5 milioane de euro in cadrul a 4 programe ce sustin dezvoltarea comunitatilor vulnerabile si integrarea persoanelor defavorizate, prin promovarea si implementarea tehnologiei si a metodelor digitale in proiecte de educatie, cultura si incluziune sociala.Pentru detalii, vizitati www.fundatiaorange.ro