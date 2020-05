Game World doneaza 50.000 de euro pentru Daruieste Viata si 15.000 de euro pentru SMURD

Ziare.

Sponsorizarea a fost facuta in beneficiul "Fundatiei pentru SMURD". Echipamentele de protectie astfel achizitionate vor fi repartizate echipajelor SMURD din Constanta, Brasov si Alba Iulia.Compania Game World se alatura astfel mediului public si privat din Romania care se implica in lupta impotriva pandemiei de coronavirus si este consecventa in eforturile de a sustine comunitatile locale in care activeaza.Pentru capitala, Game World Bucuresti Mall, cea mai mare sala de jocuri din Romania, a donat 50.000 euro in beneficiul Asociatiei "Daruieste Viata".Suma este destinata sustinerii eforturilor acestei asociatii pentru constructia spitalului modular 1 Elias, destinat ingrijirii bolnavilor de COVID-19, si pentru sprijinirea sistemului medical in lupta impotriva coronavirusului.Prin aceste acest demersuri, Game World vine in sprijinul organizatiilor neguvernamentale care colecteaza fonduri in sprijinul sistemului de sanatate din tara noastra.Compania omagiaza astfel eforturile si devotamentul personalului medical aflat in prima linie in lupta cu boala, contribuind in acest scop cu rezervele financiare proprii., a declaratGame World Romania se numara printre companiile reprezentative de pe piata centrelor de divertisment din Romania, avand ca domeniu de activitate organizarea si exploatarea salilor de jocuri de noroc electronice.Brandul Game World este prezent in Bucuresti si in alte trei orase importante din tara, Constanta, Brasov si Alba Iulia, precum si la nivel international.In Romania, compania si-a inceput activitatea in septembrie 1999, cu prima sala de jocuri Game World, in Bucuresti Mall Vitan, care este in prezent cea mai mare sala de jocuri din Europa de Est.Game World face parte dintr-un grup de companii - Game World Group - care numara aproximativ 2.000 de angajati. Grupul a directionat in anul 2019 circa 1,7 milioane de lei catre actiuni de responsabilitate sociala derulate in Romania.Fundatia pentru SMURD este o organizatie non-guvernamentala, infiintata in 2006, ca persoana juridica privata, non-profit, apolitica, independenta de orice alta institutie sau persoana.Promovand transparenta si profesionalismul, Fundatia pentru SMURD sustine, prin toate proiectele dezvoltate, activitatea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD).Fundatia functioneaza independent, contribuind la formarea unui sistem integrat de asistenta medicala, tehnica de urgenta si prim ajutor puternic.Activitatea Fundatiei se desfasoara prin intermediul unor parteneriate durabile intre institutii abilitate precum Ministerul Administratiei si Internelor (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Unitatea Speciala de Aviatie), Ministerul Sanatatii, administratiile publice locale sau alte companii si organisme responsabile sau dornice sa se implice in acest sens.