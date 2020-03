GEROCOSSEN are in curs de avizare doua produse biocide pentru igiena umana

Ziare.

Pentru a veni in sprijinul comunitatii, compania a decis sa adapteze o parte a procesului de productie, pentru a putea fabrica produse de igienizare, dezinfectante si produse biocide, devenite o necesitate pentru populatie.GEROCOSSEN contribuie astfel la sustinerea eforturilor depuse de catre autoritati pentru a controla si a combate raspandirea epidemiei de coronavirus.specialistii care ne permit sa asiguram dezvoltarea fabricatiei de produse biocide.", spune Ing. STANCA CISMARU, Director General GEROCOSSEN.In acest moment sunt in curs de avizare doua produse biocide pentru igiena umana, urmand sa fie avizate in continuare si alte produse biocide necesare si in alte domenii de activitate.De asemenea, compania a lansat deja un produs pentru igienizarea mainilor - gelul Clean Hands cu Alcool si Aloe Vera, 100 ml - disponibil online pe www.gerocossen.ro , precum si la o parte dintre partenerii offline.Produsul poate fi folosit de mai multe ori pe zi, ori de cate ori este nevoie, pentru curatarea mainilor, fiind astfel o solutie practica pentru protejarea sanatatii. Se lucreaza totodata pentru marirea capacitatii de productie, pentru o disponibilitate cat mai mare.GEROCOSSEN este o companie romaneasca, infiintata acum 30 de ani de catre trei antreprenori locali - Stanca Cismaru, Elvira Sas si Radu Aurel Bogdan, cu background in industria cosmetica.Cei trei au imbinat know-how-ul si noile tehnologii cu puterea recunoscuta a plantelor si ingredientelor naturale si au creat astfel unul dintre primele branduri autohtone pentru produse de infrumusetare.Produsele realizate in fabrica din Pipera sunt comercializate in hipermarketuri, supermarketuri, magazine de specialitate, retele de farmacii si plafaruri, precum si in magazinul online dedicat.