HOSPICE Casa Sperantei ofera gratuit cazare pentru medicii care lupta cu noul coronavirus

Stim ca medicii, asistentele, infirmierele si intreg personalul clinic nu pot avea grija de pacienti decat daca sunt in siguranta. Acum, mai mult ca oricand, este important sa fim solidari, sa ne ajutam unii pe altii si sa avem grija atat de cei mai vulnerabili dintre noi, dar in egala masura de cei care pot salva vieti.De aceea, HOSPICE Casa Sperantei a pus la dispozitie un spatiu de cazare pentru personalul medical din Brasov care lupta in epidemia cu noul coronavirus.Reprezentantii Consiliului Judetean Brasov au repartizat deja aici medici, asistente medicale si infirmiere de la un spital din Brasov, personal medical care are nevoie de gazduire in aceasta perioada de lucru intens, pentru a se conforma regulilor stricte de protectie si pentru a evita astfel o posibila raspandire a virusului in randul familiilor lor.", a declaratCladirea, care gazduieste in mod obisnuit cursurile de educatie pentru ingrijiri paliative organizate de fundatia HOSPICE Casa Sperantei, dispune de 16 locuri de cazare si va ramane la dispozitia Consiliului Judetean Brasov pana la incheierea situatiei de urgenta.Intre timp, cele doua spitale ale HOSPICE Casa Sperantei, din Bucuresti si din Brasov, raman deschise pentru pacientii care infrunta un diagnostic oncologic.Cele doua spitale functioneaza 24/24, iar medicii si personalul clinic HOSPICE raman in continuare, ca pana acum, alaturi de bolnavii de cancer cu grija, empatie si ingrijirea de care au atat de multa nevoie.Cancerul nu sta la distanta nici macar acum, iar tratamentele pentru durere si procedurile medicale nu pot fi amanate.Toate serviciile oferite de HOSPICE Casa Sperantei in cele doua spitale sunt 100% gratuite pentru pacienti si pentru familiile lor si nu ar fi posibile fara ajutorul comunitatii.Ca sa putem rezista in aceasta situatie de criza si ca sa putem ajuta in acelasi timp si sistemul public de sanatate, degrevandu-l de pacientii incurabili, avem noi insine nevoie de ajutor.Cei care vor sa se implice o pot face pe:HOSPICE Casa Sperantei, organizatie non-profit infiintata in 1992 la Brasov, a introdus conceptul de ingrijire paliativa in Romania si cea mai mare fundatie din tara care ofera gratuit servicii specializate gratuite de acest tip.Organizatia are doua spitale cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, In cei 28 de ani de existenta, HOSPICE a adus alinare si speranta pentru peste 34.000 de copii si adulti cu boli incurabile, cat si familiilor acestora.