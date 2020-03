IKEA a inceput sa produca echipamente de protectie pentru angajatii din sectorul medical

Ziare.

Cererea pentru obiectele sale de mobilier se mentine la un nivel constant, in contextul in care multi dintre angajatii companiei suedeze lucreaza de acasa din cauza epidemiei de COVID-19, a declarat Henrik Elm, directorul de achizitii al Inter Ikea Group, care detine brandul Ikea.El a spus ca fluctuatiile lantului de aprovizionare au crescut in ultima perioada, pe masura ce noul coronavirus s-a raspandit in Europa si in cele doua Americi, cele mai mari probleme fiind cauzate de cozile aparute la frontiere si de inchiderea acestora.IKEA s-a pregatit din timp si a reusit sa treaca relativ bine peste aceste dificultati, distribuindu-si oferta de produse in depozite aflate in mai multe zone ale lumii, a precizat Henrik Elm.Cu toate acestea, compania si-a inchis temporar magazinele din mai multe tari. Si in Romania au fost inchidetemporar magazinele IKEA, de pe 20 martie.Sara Del Fabbro, CEO IKEA Europa de Sud Est, a transmis ca in aceasta perioada prioritatea este sanatatea clientilor si angajatilor."Este o perioada iesita din comun, iar prioritatea noastra absoluta este sa asiguram sanatatea si siguranta clientilor si angajatilor. Am fost alaturi de acestia in toate aceste zile si am monitorizat indeaproape situatia, iar aceasta este decizia corecta pe care trebuie sa o luam in momentul de fata. Asteptam cu nerabdare sa ne reintampinam clientii in magazine", a declarat ea, citata intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Totusi, doritorii vor putea sa isi faca in continuare cumparaturi de la IKEA, insa online, pe site-ul ikea.ro.