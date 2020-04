IKEA se alatura Auchan si Leroy Merlin in demersul de amenajare a unitatii de suport medical Bucurestii Noi

sustin@auchan.ro

, a declarat, a declaratReamintim ca in data de 02.04.2020, Auchan Retail Romania, impreuna cu Leroy Merlin Romania, cu sprijinul Ministerului Sanatatii si al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), au demarat organizarea unui centru de spitalizare pentru persoane noncritice, prin punerea la dispozitie a unui spatiu de 7.500 m2 in Bucurestii Noi, respectiv amenajarea si echiparea lui pentru a fi predat, ulterior, Ministerului Sanatatii.Suprafata de 7.500 m2 este in plin proces de echipare si urmeaza sa acomodeze 350 de paturi, containere de cazare pentru medici, containere sanitare si dusuri pentru pacienti, zone distincte de luat masa pentru cadre medicale si pacienti, asigurandu-se astfel conditii decente de ingrijire pentru cazurile noncritice.De asemenea, pacientii si personalul medical vor avea mesele zilnice asigurate, precum si servicii conexe de functionare a spatiului.Companiile sunt invitate sa se implice si pot apela numarul de telefon 0374 45 46 41, de luni pana vineri intre orele 9-18, sau pot scrie la adresa:De asemenea, donatii mai pot fi facute si prin intermediul Asociatiei Zi de Bine - 0725565375/. Toate informatiile despre proiect pot fi consultate pe www.auchan.ro