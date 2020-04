Impaduriri cu fag si paltin de munte in Piatra Craiului, cu fonduri de la Ambasada Frantei

Ziare.

Trei zone din padurea de molid unde arborii au fost doborati de vant sau atacati de daunatori vor fi plantate cu puieti de fag si paltin de munte, in incercarea de a se reveni la padurea naturala de amestec specifica zonei.Asociatia Administratiilor de Arii Naturale Protejate in parteneriat cu R.N.P. Romsilva - Administratia Parcului National Piatra Craiului R.A., Ocolul Silvic Papusa Rucar si Obstea Mosnenilor Rucareni Dambovicioreni implementeaza proiectul "". Proiectul este finantat de Ambasada Frantei si Institutul Francez din Romania, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Ideea proiectului si activitatile propuse au fost agreate de finantator, ca urmare a castigat laProiectul presupune impadurirea unor suprafete din Parcul National Piatra Craiului, totalizand 1,4 ha, cu puieti din speciileSuprafetele sunt incluse in paduri de molid plantate, care au fost afectate de atacurile provocate dePrin aceasta actiune se incearca revenirea la, adaptata conditiilor locale si cu biodiversitate ridicata.Pe versantul estic al Pietrei Craiului,, se gasescpaduri de molid corespunzatoare tipului de habitat 9410 Paduri acidofile de Picea abiesdin regiunea montana (Vaccinio-Piceetea), stratul arborilor fiind compus exclusiv dinmolid (Picea abies).Dupa cum reiese insa din vechile documente si fotografii, acestea sunt plantatii de molid care au inlocuit padurile de amestec de fag cu rasinoase.Aceste molidisuri sunt foarte sensibile la doboraturi de vant si la atacuri de ipide. Din acest motiv este necesar sa se planteze puieti de fag si paltin de munte pe o suprafata demonstrativa de 1,4 haIn imagine sunt marcate cele trei suprafete, totalizand 1,4 ha, in care s-au demarat actiunile de plantare. Dupa finalizarea acestora se vor mai organiza interventii silvice, respectiv revizuirea plantatiilor si descoplesirea puietilor.Revizuirea va consta din refacerea vetrelor in care au fost plantati puietii de fag si paltin de munte.Descoplesirea va urmari curatarea vetrelor puietilor de resturi de specii lemnoase si ierboase pentru a evita vatamarea puietilor.La activitatile de plantareParcului National Piatra Craiului, pentru care aceasta activitate a fost o mica oportunitate de a realiza niste castiguri intr-o perioda foarte dificila pentru ei.Terenul pe care a fost realizata impadurirea apartine comunitatii locale,Ne dorim ca aceasta activitate sa fie doar un exemplu si un inceput pentru, si intentionam ca astfel de initiative si actiuni practice sa fie planificate si in viitor si extinse pe suprafete mai mari, supuse aceluiasi fenomen de inrasinare in secolul trecut, se arata in comunicatul semnat de