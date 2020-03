Inca un hotel de patru stele isi ofera gratuit camerele celor care au nevoie

Ziare.

"Urmeaza o perioada grea pentru medici, pentru toti cei din prima linie. Mai grea decat pentru noi. Hotel Concordia , sa le ofere o grija in minus. Consideram ca este obligatia noastra morala sa ajutam cum putem", anunta reprezentantii hotelului.Hotelul dispune de 34 de camere si apartamente si este pozitionat ultracentral, are restaurant, pisicina, SPA si sala de conferinte.Spre deosebire de alte unitati de cazare, care au contracte cu statul si primesc bani de la buget pentru a caza profesionistii care lupta cu epdidemia, Hotel Concordia a anuntat public ca ofera camerele gratuit.La fel a facut si omul de afaceri Stefan Mandachi, care si-a pus gratuit la dispozitie hotelul sau de patru stele cu 90 de camere din Suceava si i-a provocat pe toti hotelierii din Romania sa faca acelasi lucru "Rog pe toti proprietarii de pensiuni, hoteluri, hosteluri, aparthoteluri, blocuri de vanzare sa inteleaga gravitatea momentului si sa accepte provocarea.Am ales hotelurile din orasele mentionate, intrucat reprezentantii ministerului au spus ca acolo sunt cele mai mari nevoi acum: Suceava, Cluj, Iasi, Constanta, Timisoara. Dar poate gasim ingaduinta si la celelalte orase sau comune din tara", a transmis Mandachi.Omul de afaceri sucevean avertizeaza ca situatia dramatica din orasul sau se poate repeta in orice oras din Romania."Tineti minte: acum o saptamana, in Suceava erau vreo doi infectati. Unii stateam linistiti si mergeam la fotbal.. Help us!!!, Bergamo. Situatia e mult mai disperata decat se vede la televizor sau cand dai scroll pe Facebook", a spus omul de afaceri.In scurt timp, Mandachi a anuntat ca are complexul arhiplin , acesta fiind ocupat de medici, militari si salvatori SMURD."Parcarea este plina cu masini la Mandachi Hotel. Clienti nu mai avem. De la noi din firma NU mai lucreaza nimeni, deci hetc. LE MULTUMESC CA SUNT LA NOI SI SUNT BINEVENITI!Sunt masinile lor. Am insistat pe subiect pt. ca trancanea unul pe la tv ca-i un fel de fake news. Nu, nu e fake, pot comfirma oamenii de acolo.De ce repet? Pentru ca apar unii care spun ca se 'solidarizeaza' cu Stefan Mandachi, dar ei nu ofera pensiunea/hotelul gratuit. O fac pe bani, cu subventie de la stat. Asta este TOTALMENTE DIFERIT. Nu confundati merele cu perele.. Pe aceasta cale, mai fac un apel catre ceilalti hotelieri sa deschida portile", a spus Mandachi.