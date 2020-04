Institutul National Cantacuzino avizeaza noua gama profesionala de dezinfectanti Dr. Chemical

vanzari@chemical.ro

- formula profesionala, fara aldehide si fenoli, cu efect puternic bactericid datorita compozitiei extrem de eficiente a substantei active biocide produse in Elvetia pe baza celor mai noi tehnologii si dezvoltat dupa o reteta recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii- formula profesionala, fara aldehide si fenoli, cu eficienta bactericida testata si avizata pentru igienizarea oricarui tip de suprafete si a oricarui obiect cu care se intra in contact, respectand instructiunile de utilizare.Noua gama de dezinfectanti "Dr. Chemical" este special creata pentru spitale si profesionistii implicati direct in lupta impotriva noului virus si a fost dezvoltata de catre Departamentul de Cercetare Chemical Company, pe baza retetelor imbunatatite recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru stoparea raspandirii Covid-19.Substantele active din compozitia acestor produse sunt aprobate de Comisia Europeana si au un efect puternic bactericid, actionand eficient impotriva E-coli, Pseudomonas aeruginosa, Stafilococ auriu si Enterecoccus hirae., a declaratNoua gama profesionala de dezinfectanti premium va fi comercializata sub brandul "Dr.Chemical" si este deja disponibila spre vanzare direct de la producator, prioritate in acest moment avand institutiile din linia intai care se lupta cu pandemia de Coronavirus. In scurt timp, gama va fi extinsa cu produse destinate inclusiv publicului larg si va fi disponibila pe www.drchemical.ro.Comenzi & informatii suplimentare:Cu o experienta de peste 26 ani in producerea de substante chimice personalizate, organice si anorganice de inalta puritate, Chemical Company S.A., din Iasi, este una dintre cele mai importante companii de profil cu capital 100% romanesc si partener strategic pentru 14 industrii cheie din Romania.Cu o cifra de afaceri anuala de 2.500.000 Euro si o preocupare permanenta pentru reinvestireaprofitului, Chemical Company investeste in fiecare an peste 15% din cifra de afaceri in dezvoltarea continua, prin valorificarea resurselor umane si achizitia de utilaje industriale, echipamente specializate, aparatura moderna de laborator, facilitati de productie si depozitare.Cele mai noi directii de dezvoltare Chemical Company vizeaza atat incheierea de parteneriate strategice noi cu importante companii din Europa pentru productia de intermediari pentru sinteza substantelor active farmaceutice cu valoare adaugata mare, cat si dezvoltarea gamei comerciale KLOER, care include solutii profesionale de tratare a apei din piscina, dar si a altor game comerciale noi.Afla mai multe: www.drchemical.ro