Povestea unor tineri voluntari din Sibiu care produc viziere de protectie si le impart gratuit medicilor

"Am auzit ca ai laser, avem nevoie de viziere, ne ajuti?"

Materia prima este greu de gasit

E o problema reala si ne priveste pe toti

Diana Iamandi-Gido locuieste in Sibiu, are propria afacere, este doctorand si profesor la Facultatea de Inginerie a Universitatii Lucian Blaga din Sibiu, si s-a alaturat voluntar proiectului Viziere.ro , prin intermediul caruia mii de medici au primit gratuit vizierele atat de necesare pentru a consulta pacientii in siguranta.Din momentul in care medicii din Sibiu au inceput sa-i scrie, stiind ca ea dispune de o masina de taiat cu laser, Diana s-a alaturat efortului pe care tinerii ingineri siil depun zilele acestea la un loc, fiecare din coltul sau de tara.Munceste de dimineata pana noaptea alaturi de fratele ei si de alti voluntari pentru a crea, bucata cu bucata, acele masti transparente de protectie, care par desprinse din filmele SF.Daca oameni se mai gasesc in jur sa dea o mana de ajutor, procurarea materialelor incepe sa devina o problema tot mai serioasa, atat pentru Diana, cat si pentru celelalte centre implicate in proiectul Viziere.ro., este semnalul de alarma pe care tanara il trage intr-un, tarziu in noapte, la capatul unei ture lungi de voluntariat.In momentul de fata, nici macar banii nu mai sunt atat de folositori. "La un moment dat nu o sa mai avem ce sa cumparam", spune Diana. Este o chestiune de zile pana cand voluntarii vor ramane fara materie prima.In prima faza, cei de la Viziere.ro au facut modele de taiat la laser si au dat sfoara in tara, invitandu-i pe toti cei care au un laser sa se alature proiectului."Multa lume imi tot scria 'Stiu ca aveti laser, taiati viziere'. In prima faza nu am constientizat ca e o asa mare lipsa, pentru ca deja multa lume anunta ca se implica.Dupa aceea, mesajele au inceput sa se inmulteasca 'E in continuare nevoie'... cautau in toata tara oameni care sa poata face viziere. Pana la urma, pe pagina mea mi-au scris niste medici din Sibiu, direct: 'Am auzit ca ai laser, avem nevoie de viziere, ne ajuti?'.Si am fost imediat de acord. In timp ce cautam materiale sa aflu cum se taie, mi-au scris de la Viziere.ro, sunt niste voluntari, oameni normali: 'Avem nevoie de cineva in zona Sibiului, trebuie viziere. Va bagati?' Si cum deja ne apucasem sa facem, am zis: 'Ok, puneti-ne pe lista'".Primele teste le-au facut cu material cumparat de ei, care a costat pana in 200 de lei. Apoi, cu sprijin financiar de la Fundatia Comunitara Sibiu , au taiat o rola de 1.500 de lei, care va ajunge pentru"Am reusit sa facem 120 de viziere, din care deja am impartit 35. La Politie, la Spitalul Mare (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu - n.red.), la spitalul de Pediatrie si fratele meu a dus 30 de bucati si la Spitalul Militar ca acolo tocmai a aparut primul caz. Le lasa la poarta acolo, unde poate, daca au nevoie, pana mai facem...", spune Diana.Intre timp, de la Bucuresti a fost contactata de o companie care anunta ca are plastic si ca le poate trimite in zilele urmatoare."Pana atunci noi taiem ce mai avem si am dat un share pe Facebook:. Avem cateva persoane, n-am vrut sa vina prea multi, ca devine un spatiu aglomerat. Ne-am pus masca, ne-am pus manusi...", explica tanara.Intr-un contrast ironic, iata ca acum Romania are nevoie de plastic, iar sperantele raman doar la depozitele pe care marile companii din industrie si le-ar fi putut face pana acum."Folia pe care am folosit-o astazi am luat-o de la Dedeman, o mai au si cei de la Hornbach. E folie PET, de 0.7 mm. Cei din Bucuresti vor sa ne trimita folie de 0,25 mm. E mai subtire, trebuie sa ne gandim la alte metode sa le taiem, deci o sa mai avem de experimentat. Speram sa putem taia mai multe deodata. Acum suntem la 2 minute pe masa, cam atat dureaza sa taiem, dar vrem mai repede", puncteaza Diana Iamandi-Gido."Mai e Geplast care are (folii - n.red.). Cei de la Viziere au luat deja tot, au golit ce au putut. Fiecare centru care face viziere si-a cumparat materialele pe care le prefera, unii si-au cumparat la rola, la placa, mai subtire, mai gros, fiecare cum a preferat. Poti sa te complici sau... sa faci mai multe. Noi am ales modele mai simple", mai spune ea.Sigur, oamenii de rand pot ajuta oricand cu donatii, insa marea problema se afla la capitolul stocuri: "La un moment dat nu o sa mai avem ce sa cumparam", atrage atentia Diana."Ca idee, la Dedeman in Sibiu mai aveau trei role. Mai putin de 1.000 de euro, in total. Si dupa aceea nu mai avem. E o chestiune de cateva zile. Mai departe, nu stiu", recunoaste ea.Situatia in care se afla Romania acum este deosebit de grava si "chiar e nevoie de vizierele astea", atrage atentia tanara, amintindu-si de unul dintre specialistii de la Medicina Legala care i-au cerut ajutorul zilele trecute."Poate ca multi nu am crezut, pentru ca parea o chestie indepartata. Dar cand vine medicul din orasul tau si iti spune: 'O sa ne vina morti cu virus si nu avem cu ce sa ne protejam. Bine ar fi sa nu vina, dar daca vin, suntem la bustul gol: Trageti!', sincer, te sperii", povesteste tanara.Impreuna cu o multime de alti tineri voluntari din intreaga tara, Diana face tot posibilul ca medicii si toti cei din prima linie a luptei cu virusul sa fie protejati. Iar restul, marea majoritate a populatiei, putem contribui si noi cu donatii, cu informatii si in primul rand stand acasa.