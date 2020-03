IT-istii dau o mana de ajutor micilor magazine din strada: Doar asa vor putea supravietui!

Ziare.

com

Printre primii care vor resimti criza se numara si micii comercianti stradali care au investit intr-un spatiu, fie el cat de mic, in ultimii ani.Din fericire, companiile de IT din Romania si-au propus sa nu lase pe nimeni in urma si au dezvoltat platforme prin care orice magazin fizic sa se poata muta online, fara niciun cost.Astfel, lantul de falimente se poate rupe inca de dinainte de a genera un efect de domino in industrie. In plus, cine stie, poate vom vedea o explozie a comertului online, asa cum estimeaza si specialistii din domeniu."In 2019, valoarea cumparaturilor online in Romania s-a situat in jurul a 5 miliarde euro, iar anul acesta estimam o adevarata explozie pe acest segment (...) care va duce probabil la o, vanzarile putand ajunge astfel, din estimarile noastre, la. In acest context, este evident ca toate magazinele si afacerile care nu au canale de vanzare online bine implementate risca sa aiba pierderi din care isi vor reveni foarte greu sau deloc", a mai punctat Marian Seitan, Director General Mediapost Hit Mail, detinut de Posta Franceza.Ziare.com a adunat la un loc cateva solutii la care proprietarii de magazine fizice pot apela, de la cele mai complexe pana la cele mai simple (cand vecinii din bloc completeaza un formular, iar magazinul de la parter pune produsele in pungi si le livreaza fara contact uman).Toate acestea se pot intampla si pot salva micile afaceri, care trebuie doar sa solicite acest ajutor.Integratorul de servicii de marketing direct Mediapost Hit Mail isi ofera sprijinul pentru toate magazinele care pana in prezent vindeau exclusiv sau 90% offline, iar acum se vad nevoite sa isi reconfigureze intreg modelul de business."In acest moment, punem bazele unui nou canal de vanzare pentru un segment de clienti care pana acum vindea exclusiv sau aproape exclusiv offline si le oferim sprijin pentru configurarea intregului ecosistem online, astfel incat sa faca vanzari si sa aiba venituri in maximum doua saptamani. Consider ca rapiditatea cu care incepi sa operezi integral online este vitala in aceasta perioada, astfel ca ne sprijinim clientii atat prin solutii logistice integrate de e-commerce, de comunicare one-to-one integrata cu consumatorii (call-center, message center, email), cat si cu flota noastra de autovehicule", a explicat Marian Seitan, Director General al grupului Mediapost Hit Mail.Compania pune la dispozitia clientilor sai Fulfill.ro , care incorporeaza serviciile de preluare, depozitare, realizare de colete si administrare a retururilor, cu timpi de executie si costuri optimizate. Fulfill.ro, aplicatie lansata in 2013 si imbunatatita in mod constant de atunci, reuseste sa armonizeze perfect serviciile efectuate online, pe website, cu cele de curierat.Intregul proces logistic se desfasoara in depozitul Mediapost situat in Dragomiresti-Vale, pe centura de Nord-Vest a Bucurestiului, care ocupa o suprafata de 10.000 mp. Acesta este dotat la standarde internationale si a fost inaugurat in iulie 2019. In plus fata de solutiile logistice, Mediapost Hit Mail are un centru de contact (call-center) cu 40 de profesionisti care se ocupa de relatia site-urilor de comert electronic cu consumatorii, prin linii de informare telefonica, whatsapp si mesagerie online, precum si sisteme de comunicare multi-canal (SMS, email, notificari). 2Performant.com , platforma de affiliate si influencer marketing, vine in sprijinul magazinelor offline si online cu o noua campanie prin care le asigura sprijin in vanzarea produselor alaturi de comunitatea de mii de afiliati din portofoliu.Campania reduce la zero costurile de lansare in platforma si ofera, astfel magazinele cu prezenta online vor avea risc zero al investitiei si vor plati un comision doar in momentul in care platforma de afiliere le va genera vanzari.In campanie au prioritate retailerii offline care se confrunta acum cu scaderi masive si au nevoie sa puna rapid focus pe vanzarile online si magazinele care au avut in trecut un program de afiliere activ in 2Performant. Pentru a avea acces la aceasta oferta magazinele trebuie sa se inscrie in formularul prezent pe site-ul platformei Magister Software, cel mai mare furnizor de solutii informatice pentru retail din Romania, a lansat proiectul social "Comanda online din magazinul tau de proximitate".In conditiile in care epidemia generata de noul Coronavirus deja impune restrictii de circulatie, cea mai importanta sursa de aprovizionare a populatiei vor fi magazinele de proximitate. Pentru a fluidiza activitatea din magazine si a reduce riscul de contaminare atat pentru personalul din retail, cat si pentru clienti, compania a lansat SmartCash, un portal web pentru comenzi online Proiectul permite clientilor din vecinatatea magazinelor de proximitate sa trimita comenzi, acestea urmand a le fi livrate cu contact uman minim sau, daca vor, totusi, sa se deplaseze la magazin, isi vor gasi comanda gata pregatita, pentru a o achita si a pleca rapid.In cadrul portalului, fiecare magazin care utilizeaza platforma software SmartCash RMS dezvoltata de companie are la dispozitie gratuit cate o pagina cu un URL scurt unic, pentru transmiterea online a comenzilor.