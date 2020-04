Johnson & Johnson doneaza 650.000 de lei pentru lupta cu pandemia, dar si pentru protectia pacientilor cronici

Ziare.

com

Sprijinul este acordat prin intermediul Crucii Rosii Romane, Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) si a unui program logistic adresat pacientilor cronici.Pentru a sprijini efortul profesionistilor din domeniul sanatatii din prima linie in gestionarea COVID-19, Johnson & Johnson Romania doneaza 300.000 de lei fondului de urgenta al Crucii Rosii Romane pentru achizitia de echipament individual de protectie si echipament necesar unitatilor de terapie intensiva.Crucea Rosie Romana se va coordona cu autoritatile statutului in vederea distribuirii acestor echipamente.Compania raspunde solicitarii primite din partea FABC prin oferirea unui sprijin financiar de 50.000 de lei pentru protejarea pacientilor diagnosticati cu cancer, care, in aceasta perioada, fac parte din categoria persoanelor vulnerabile cele mai expuse la COVID-19.Dincolo de amenintarea pe care noul coronavirus o reprezinta pentru viata lor, pacientii oncologici sunt la risc in eventualitatea intreruperii tratamentului.Pentru majoritatea acestor pacienti, in principal cu varste peste 60 de ani, este critica deplasarea in siguranta la spital in vederea administrarii medicatiei si un prim pas in acest sens este echipamentul individual de protectie care va fi achizitionat de asociatia de pacienti., a spus:Demersurile Johnson & Johnson Romania sunt intr-o etapa avansata pentru dezvoltarea unui program logistic, sustinut printr-o investitie totala de 300.000 de lei, al carui obiectiv este asigurarea transportului pacientilor la spitale pentru administrarea medicatiei, in cazurile in care acest lucru este necesar.Totodata, mijloace alternative pentru administrarea medicamentelor injectabile vor fi puse la dispozitia pacientilor care au nevoie de acest lucru.Pentru gestionarea pandemiei COVID-19, Johnson & Johnson echivaleaza donatiile facute individual de angajatii sai din intreaga lume, intr-o paritate de dolar la dolar, pana la suma de 1 milion de dolari, pentru a sprijini organizatiile Fondul de Solidaritate COVID-19 (COVID-19 Solidarity Response Fund) si Campania de Lupta impotriva Coronavirusului a Fundatiei Centrului de Prevenire si Control a Bolilor (CDC Foundation Combat Coronavirus Campaign).In cadrul Johnson & Johnson, credem ca o sanatate buna sta la baza vietilor vibrante, a comunitatilor prospere si a progresului.De aceea, de mai bine de 130 de ani, am depus toate eforturile pentru a mentine sanatatea oamenilor, la orice varsta si in orice etapa a vietii.Azi, in calitate de cea mai mare si mai extinsa companie din lume dedicata ingrijirii sanatatii, ne intarim angajamentul de a ne folosi aceasta dimensiune in slujba binelui.Facem eforturi sa imbunatatim accesul si accesibilitatea, sa cream comunitati mai sanatoase si sa oferim posibilitatea tuturor oamenilor, oriunde s-ar afla, sa aiba o buna sanatate mintala, un corp sanatos si sa beneficieze de un mediu inconjurator sanatos.Cu pasiune, stiinta si prin inovatie ne propunem sa schimbam profund traiectoria sanatatii pentru umanitate.Aflati mai multe pe www.jnj.com . Urmariti-ne pe @JNJNews In cadrul Janssen, lucram pentru a crea un viitor in care afectiunile sunt de domeniul trecutului.Noi suntem Janssen Companiile Farmaceutice ale Johnson & Johnson si ne concentram activitatea pentru a transforma aceasta perspectiva in realitate pentru pacientii din intreaga lume.Luptam impotriva bolilor prin stiinta, imbunatatim accesul prin mecanisme inovatoare si vindecam lipsa de speranta prin pasiune.Activitatea noastra este dedicata acelor domenii medicale in care putem face cea mai mare diferenta: oncologie, neurostiinte, imunologie, boli infectioase si vaccinuri, boli cardiovasculare si de metabolism si hipertensiune pulmonara.Pentru mai multe informatii, vizitati www.janssen.com. Urmariti-ne si pe @JanssenGlobal