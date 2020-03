Kaufland asigura cumparaturi prin telefon cu livrare gratuita pentru batrani si cei cu dizabilitati

Ziare.

Persoanele in varsta sau cu dizabilitati pot apela la numarul de telefon 0720.00.95.95 (tarif normal), in intervalele luni-sambata: 08:30-21:30 si duminica: 08:30-20:00 si pot plasa comenzi, la o distanta de maximum 6 km fata de magazinele Kaufland implicate in acest program.Achitarea produselor se va face in, pentru a veni in sprijinul varstnicilor care nu folosesc instrumente digitale de plata.Linia telefonica creata este momentan disponibila in toate cele 14 orase din reteaua Glovo - Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov, Craiova, Constanta, Sibiu, Arad, Ploiesti, Oradea, Braila, Galati si Pitesti.Echipele de voluntari ale Fundatiei Regale Margareta a Romaniei vor lucra intens impreuna cu cele din magazinele Kaufland si curierii Glovo pentru a pregati comenzile si pentru a onora tsi a-i ajuta astfel pe cei care nu se pot deplasa la cumparaturi si nu folosesc internetul.Prin serviciul Hotline va fi disponibil un sortiment de 250 de produse alimentare de baza, hrana pentru animale, articole de igiena si de curatenie.Totodata, Kaufland Romania ramane alaturi de clienti in aceasta perioada dificila si ii asigura casi vor fi in continuaredatorita implicarii deosebite a intregii echipe si a partenerilor sai.Magazinele Kaufland ofera m, fiind dotate cu dezinfectant de maini gratuit pentru clienti si angajati, geamuri de protectie la casele de marcat, benzi de semnalare a distantei de siguranta si signalistica ce promoveaza mesajele de preventie.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine in 8 tari, 132.000 de angajati si o retea de 127 de magazine in Romania.In 2019, Kaufland Romania a primit pentru a treia oara certificarea Best Buy Award, care atesta ca este lantul de magazine cu cel mai bun raport calitate - pret de pe piata locala. Kaufland detine si distinctia Customers' Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienti, acordata de Institutul international ICERTIAS, in urma unei analize de piata.Strategia noastra are ca scop indeplinirea dorintele clientilor cu accent pe garantiile si serviciile noastre, varietate, un nivel ridicat de calitate si, bineinteles, preturi atractive. Pentru mai multe informatii, vizitati www.kaufland.ro.Kaufland angajeaza persoane cu dizabilitati la nivel national. Cei interesati pot aplica online, pe cariere.kaufland.ro - unde este disponibila lista posturilor vacante, prin e-mail la cariere@kaufland.ro sau la numarul de telefon 021.9132.Glovo este o aplicatie de livrare rapida care permite utilizatorilor sa comande, sa trimita si sa primeasca orice produs, din si in orasul in care se afla.In aplicatie exista categorii predefinite, de unde utilizatorii pot alege in functie de ce isi doresc sa comande - Mancare, Magazine, Supermarket, Drogherie sau Bauturi.In plus, prin butonul "Orice", utilizatorii pot comanda orice doresc din orasul lor, cu conditia sa se incadreze in dimensiunile cutiei Glovo si sa nu depaseasca 9 kg.Aplicatia s-a lansat pe piata din Romania in luna mai 2018, serviciile fiind disponibile, in prezent, in 14 orase din Romania, respectiv Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov, Craiova, Constanta, Sibiu, Arad, Ploiesti, Braila, Galati, Oradea si Pitesti. Pentru mai multe informatii, descarcati aplicatia: https://glovoapp.com/ro_RO/buc/Fundatia Regala Margareta a Romaniei este o organizatie neguvernamentala care sprijina copii, tineri si varstnici prin interventii durabile, bazate pe schimbul de experienta si valori intre generatii.De-a lungul celor 30 de ani de activitate, Fundatia a dezvoltat numeroase proiecte in domeniul educatiei, dezvoltarii comunitatii, societatii civile, sanatatii si culturii, proiecte ce si-au adus contributia la reinnoirea spirituala si sociala a Romaniei.Fundatia Regala Margareta a Romaniei este una dintre putinele organizatii non-guvernamentale care deruleaza programe sociale dedicate varstnicilor, cu sprijinul voluntarilor, intr-o abordare intergenerationala, prin programe menite sa combata izolarea si singuratatea si sa ajute la cresterea calitatii vietii acestora.www.frmr.ro, www.telefonulvarstnicului.ro