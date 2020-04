Kaufland ofera alimentele necesare pentru mesele celor care lupta cu virusul in spitalele din Bucuresti

cariere@kaufland.ro

Cu sprijinul Asociatiei Act for Tomorrow, Kaufland va asigura alimentele pentru pregatirea a 1500 de meniuri pe saptamana, in urmatoarea luna.Organizatorii proiectului vor servi zilnic mancare gustoasa si hranitoare celor ce sunt adevarati eroi in aceasta perioada dificila: medicii si asistentele care lucreaza neobosit in spitalele din Bucuresti, precum si persoanelor varstnice ramase fara ajutor.Pentru a invinge, este nevoie de resurse, iar mancarea de buna calitate este o resursa indispensabila pentru acestia., cu standardele de calitate ale celebrului restaurant, respectand toate masurile de siguranta.Livrarile se realizeaza prin intermediul echipei Kane catre Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes, Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu si Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca.De asemenea,Colaborarea este posibila prin crearea unui mecanism unic ce a presupus reorganizarea fluxurilor interne si angreneaza bucatari de la alte restaurante care si-au suspendat temporar activitatea siPrin acest gest, Kaufland continua campaniasi vine in ajutorul celor care nu se pot deplasa cu usurinta in aceasta perioada si depun eforturi extraordinare in lupta cu COVID-19, fiind cei mai afectati.Proiectul #ACUM reprezinta oce reuneste intr-un efort comun colegi din alte restaurante, ONG-uri si companii din mediul privat, cu scopul de a sustine cadrele medicale din Bucuresti si persoanele vulnerabile cu resurse hranitoare in lupta crancena pe care o duc zi de zi in spitale, in contextul epidemiei de COVID-19.Sunt disponibile livrari speciale pentru familii, precum si un serviciu de corporate delivery.#ACUM este un proiect realizat cu sprijinul partenerilor Mastercard si Kaufland, Genesis Property (Novo Park si WestGate), BCR, Lateral, Secom, Autonom, Biodeck, Act for Tommorow.Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine in 8 tari, 132.000 de angajati si o retea de 127 de magazine in Romania.Asumarea responsabilitatii ecologice si sociale este un aspect esential al politicii corporative Kaufland.Crezul companiei consta in ideea ca lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecaruia, de aceea, in 2018, Kaufland a dezvoltat platforma, sub umbrela careia sunt comunicate toate actiunile de responsabilitate sociala.Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfasurate in parteneriat cu asociatii nonguvernamentale regionale sau nationale si urmaresc implementarea de programe sociale complexe ce se adreseaza unor grupuri mari de beneficiari.Pentru mai multe detalii vizitati www.kaufland.ro