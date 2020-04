Kaufland pune la bataie 500.000 de euro pentru proiecte de intrajutorare in criza corona

iuliana.rada@fdsc.ro

Decizia de a oferi sprijin financiar celor care vor sa se implice vine ca reactie ladin ultimele trei saptamani, in care zeci de asociatii si fundatii din toate colturile tarii s-au alaturat eforturilor autoritatilor locale si centrale.In acelasi timp, acestea au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a-si mentine activitatile de sprijin pentru grupurile cu care lucrau in mod curent - varstnici, persoane cu dizabilitati sau boli incurabile, copii si tineri din centre de zi sau comunitati cu posibilitati reduse.Astfel, jumatate din bugetul alocat programului " In stare de bine " pentru anul 2020 este redirectionat catre un apel de proiecte in valoare totala deProiectele pot fi depuse de ONG-uri pe platforma www.instaredebine.ro/ajut - incepand de luni, 6 aprilie, si pana la epuizarea bugetului, proiectele fiind evaluate saptamanal.Vor fi finantate proiecte care sprijina, printre tipurile de initiative eligibile numarandu-se:catre unitatile spitalicesti care au nevoie urgenta sau furnizarea de produse alimentare, dezinfectanti, sapun, detergent (de ex: servicii de cumparaturi pentru varstnici, pachete alimentare si cu materiale igienico-sanitare pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi, pachete pentru igiena si protectie personala si a locuintei pentru persoane cu dizabilitati si familiile acestora);(de ex: servicii de cumparaturi pentru varstnici, pachete alimentare si cu materiale igienico-sanitare pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi, pachete pentru igiena si protectie personala si a locuintei pentru persoane cu dizabilitati si familiile acestora);pentru persoanele vulnerabile si pentru cele care lucreaza in domeniul medical si social;care lucreaza in aceasta perioada cu beneficiari vulnerabili, pentru desfasurarea activitatii in conditii optime de igiena si siguranta, precum si asigurarea de materiale necesare pentru acestia (manusi, masti, dezinfectant);in medierea relatiilor cu autoritatile in ceea ce priveste masurile impuse de starea de urgenta;, locuire, educatie necesar grupurilor vulnerabile in conditiile impunerii starii de urgenta (de ex: acces apa si canalizare, la incalzire si electricitate, internet pentru scoala online);si de gen sau sprijin pentru autoritati in vederea solutionarii cazurilor de violenta domestica in contextul impunerii izolarii la domiciliu;care pot include mai multe tipologii de actori din comunitate (ONG-uri, institutii sau administratie publica, intreprinderi sociale, producatori locali de alimente sau alti reprezentanti ai mediului privat, mass media);si expertiza in activitati de reconfigurare a proceselor administrative, efectuate cu scopul de a diminua nevoia de prezenta fizica a cetatenilor pentru obtinerea de documente, autorizatii, certificate etc., a afirmatUn proiect poate obtine finantare intresi, pentru o durata de maxim 6 luni.Ghidul de aplicare, precum si alte documente utile, sunt disponibile pe www.instaredebine.ro/ajut , iar organizatiile pot aplica incepand de luni, 6 aprilie 2020. Procesul de depunere si evaluare a proiectelor va fi continuu (realizat saptamanal), pana la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai tarziu de 29 mai 2020. Programul #INSTAREDEBINE se adreseaza tuturor asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care dezvolta proiecte in domeniile cultura, sport si viata sanatoasa si care se adreseaza cu prioritate grupurilor vulnerabile.Acesta este este sustinut de Kaufland Romania si implementat cu sprijinul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile.Valoarea totala a granturilor nerambursabile alocate anual in cadrul programului se ridica la 1 milion de euro.Pentru mai multe informatii, va rugam contactati:Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine in 8 tari, 132.000 de angajati si o retea de 127 de magazine in Romania.Asumarea responsabilitatii ecologice si sociale este un aspect esential al politicii corporative Kaufland.Crezul companiei consta in ideea ca lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecaruia, de aceea, in 2018, Kaufland a dezvoltat platforma "Implicarea face diferenta", sub umbrela careia sunt comunicate toate actiunile de responsabilitate sociala.Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfasurate in parteneriat cu asociatii nonguvernamentale regionale sau nationale si urmaresc implementarea de programe sociale complexe ce se adreseaza unor grupuri mari de beneficiari.Pentru mai multe detalii vizitati www.kaufland.ro.Kaufland angajeaza persoane cu dizabilitati la nivel national.Cei interesati pot aplica online, pe cariere.kaufland.ro - unde este disponibila lista posturilor vacante, prin e-mail la cariere@kaufland.ro sau la numarul de telefon 021.9132.Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) este o organizatie neguvernamentala, independenta, infiintata in anul 1994, la initiativa Comisiei Europene.FDSC promoveaza o societate civila puternica si sustenabila, care contribuie la apararea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societatii civile, mobilizarea de resurse, incurajarea unui mediu favorabil si intarirea cooperarii cu celelalte sectoare. 