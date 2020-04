LaPrimulBebe a strans 235.000 de euro pentru materiale de protectie, ventilatoare si monitoare functii vitale pentru #PrimaLinie

Ziare.

com

Astfel, in numai 5 zile in care au avut loc 9.100 de licitatii online cu scop umanitar, membrii LaPrimulBebe au reusit ca umar langa umar sa isi uneasca fortele si sa stranga suma dePe langa materialele de protectie pentru medici, vor fi achizitionate pentru Societatea Romana de Terapie Intensiva si Anestezie 2 ventilatoare si 8 monitoare functii vitale in valoare de 58.000 de euro., spune, mai spune Atena.Campania speciala de urgenta #PrimaLinie a reprezentat o adevarata mobilizare si pentru echipa LaPrimulBebe, care in aceste momente lucreaza de acasa, astfel ca efortul de a coordona cea mai mare comunitate online de sprijin pentru mame educate din Romania a fost unul considerabil.Cu peste 9.000 de licitatii online de gestionat si urmarit a fost nevoie de o mobilizare fara precedent a 250 de oameni, echipa, voluntari, suport IT pentru ca aceasta campanie sa fie dusa la bun sfarsit., a adaugat Atena Boca.Aparatura esentiala a fost cumparata pana acum pentru maternitati cu grad mare de prematuritate in Bucuresti, Iasi, Galati, Brasov, Sibiu, Cluj, Ploiesti, sectia de terapie intensiva nou-nascuti Marie Curie a fost dotata cu un sistem performant de supra-avertizare care scade mortalitatea semnificativ, spitalul de pediatrie Moreni este reabilitat si se afla in faza de finalizare, refacerea sectiei de neo-natologie Valcea este in curs de proiectare, laboratorul de oncologie pediatrica Louis Turcanu Timisoara a fost reabilitat si un etaj a fost amenajat in refugiul parintilor cu copii bolnavi de cancer de la MagicHome.Toate acestea cu bani stransi de parintii comunitatii impreuna cu echipa LaPrimulBebe, in campaniile sale umanitare.LaPrimulBebe este deja o miscare ampla in Romania, una menita sa puna reflectorul pe importanta rolului mamelor in viata copiilor lor, dar mai ales in societatea care va fi condusa nu peste multi ani de acesti copii.LaPrimulBebe, cea mai mare comunitate de sprijin pentru mame educate din Romania, numara peste 100.000 de mebri si peste 20 de filiale in toata tara.Este singura comunitate din Romania sustinuta de Facebook USA, prin bursa Facebook Community Leadership Program 2018 oferita celor mai bune 100 de comunitati din lume.Totodata, fondatoarea Atena Boca a fost prima romanca aleasa de curand de Facebook in Top 20 de femei cu impact din Europa, Africa si Middle East, femei pe care le celebreaza in luna martie pentru ce aduc acestea in societate prin munca lor.