Libris.ro doneaza 26.700 de lei catre Fondul de Urgenta pentru Spitale prin Salvati Copiii

Crestere de 85% a vanzarilor pe segmentul 18-24 ani, in starea de urgenta

Cele mai comandate carti pe Libris.ro in perioada starii de urgenta

Fondurile in valoare de 26.700 de lei sunt donate de Libris.ro catre Salvati Copiii Romania, urmand sa fie directionate catre achizitia de echipamente de protectie pentru dotarea Spitalului de Urgenta Petrosani, Hunedoara.Prin donatia Libris.ro catre Salvati Copiii, medicii Spitalului de Urgenta Petrosani vor primi materiale de protectie precum masti, halate, salopete, manusi, ochelari de protectie, dezinfectanti si dezinfectante biocide.Ca numar de cazuri, judetul Hunedoara este pe locul 4 in tara, iar ca numar de decese, pe locul 2 (cu 48 de decese), dupa Suceava.Judetele din care s-au plasat cele mai multe comenzi au fost Bucuresti, Timis, Cluj, Iasi, Brasov.Odata cu decretarea starii de urgenta si recomandarile de distantare sociala, romanii, si in special tinerii, s-au orientat catre achizitia online de carte.Astfel, Libris.ro a inregistrat o crestere de 30% a vanzarilor fata de aceeasi perioada a anului trecut, pe intervalul de referinta 16 martie - 16 aprilie.Aceasta perioda a adus in online multi cititori noi, pe langa cei care preferau sa faca achizitiile in librariile fizice. Cu siguranta o parte dintre ei vor ramane in online si dupa relaxarea restrictiilor.- Laura Teposu, director de dezvoltare si co-fondator Libris.ro.Cresterea cea mai accentuata a fost pe segmentul 18-24 ani, unde atat traficul, cat si rata de conversie au avut o dinamica pozitiva, ducand la o crestere de 85% a comenzilor plasate.Orientarea tinerilor catre achizitiile online de carte a dus la cresteri semnificative si in categoriile preferate in special de acest segment de varsta.Astfel, vanzarile de carte Young Adult au crescut cu 110%, in timp ce vanzarile de SF&Fantasy au crescut cu 145%.- adauga Laura Teposu.Vanzarile de carti pentru copii si cele de jocuri educative au crescut si acestea, pe fondul inchiderii scolilor si gradinitelor, ambele inregistrand vanzari cu 72% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut.Titlurile preferate pentru copii au fost atat din categoria beletristica, dar si din categoria cartilor cu activitati: Pinguinul care voia sa afle mai multe - Jill Tomlinson, Jocuri pentru copii inteligenti. Carte de activitati +3 ani, Dumbrava minunata - Mihail Sadoveanu, Micul Print - Antoine de Saint-Exupery, Jocuri pentru copii inteligenti. Carte de activitati +5 ani. Puzzle-urile si bordgames-urile au dominat alegerile clientilor Libris.ro in ceea ce priveste jocurile.Topul celor mai comandate carti in perioada aceasta este condus de volumele de beletristica Iarta-ma ca te-am iubit (Ela E.H), Pacienta tacuta (Alex Michaelides) si Dragostea in vremea holerei (Gabriel Garcia Marquez).Romanul lui Garcia Marquez este, de altfel, cartea cu cea mai spactaculoasa crestere, cu 760 exemplare vandute in ultima luna, fata de o medie de 1 exemplar/luna inainte de declansarea pandemiei.In top a intrat in aceasta perioada si Ciuma (Albert Camus), cu o crestere de 400%.1. Iarta-ma ca te-am iubit - Ela E.H.2. Pacienta tacuta - Alex Michaelides3. Dragostea in vremea holerei - Gabriel Garcia Marquez4. Arta manipularii - Kevin Dutton5. Tehnici de citire a chipului - Suada Agachi6. 27 de pasi - Tibi Useriu7. Supranatural - Joe Dispenza8. Ciuma - Albert Camus9. Copiii de pe Volga - Guzel Iahina10. Sarutul pictat - Elizabeth HickeyFondat in 2009, Libris.ro este o afacere 100% romaneasca si cea mai mare librarie online din Romania. In 10 ani de la infiintare, libraria online Libris.ro a expediat 2.3 milioane de comenzi catre 1.2 milioane de romani din intreaga lume. Peste 190.000 de titluri de carte stau la dispozitia cititorilor pe Libris.ro, alaturi de jocuri pentru copii, board games, muzica, filme si cadouri.Din decembrie 2014, Libris.ro s-a alaturat Organizatiei "Salvati Copiii" in proiectul de reducere a mortalitatii infantile in Romania. Astfel, prin intermediul cititorilor care au donat pe site-ul Libris.ro, s-au strans peste 420.000 euro, sume folosite integral pentru dotarea cu echipamente medicale a 11 maternitati din Romania.Din martie 2020, fondurile donate de clientii Libris sunt utilizate pentru Fondul de Urgenta pentru Spitale al Salvati Copiii, in cadrul caruia au fost directionata deja suma de 16.300 euro.Din martie 2018, Libris.ro a demarat campania #RespectYourself - Ofera-ti timp pentru lectura, proiect prin care isi propune sa prezinte lectura din perspectiva unei activitati care inseamna respect fata de sine, preocupare pentru autocunoastere si dezvoltare.