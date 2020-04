Lidl Romania si Fundatia pentru SMURD doteaza ISU Brasov cu motociclete de interventie

Ziare.

Astfel, doua noi motociclete, echipate cu toate dispozitivele medicale necesare acordarii extrem de rapide a primului ajutor: defibrilator semi-automat, balon de resuscitare, trusa cu laringoscop, aspirator de secretii si geanta medicala de urgenta continand alte echipamente specifice au intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Tara Barsei" al Judetului Brasov.De asemenea, motocicletele vor fi dotate si cu dispozitive de avertizare sonora si luminoasa, dar si cu sisteme speciale de comunicatii.Pentru a putea folosi cele doua motociclete, zece paramedici SMURD au beneficiat de cursuri specifice de perfectionare pentru conducerea in conditii periculoase si au primit zece seturi complete de echipamente de protectie moto, tip vara/iarna.Sprijinul financiar oferit de Lidl Romania pentru extinderea acestui proiect in Brasov este de 60.000 de euro, Fundatia pentru SMURD oferind o cofinantare de 10.000 de euro.Acest program a fost demarat initial in Bucuresti de catre Fundatia pentru SMURD prin achizitionarea primelor doua motociclete cu ajutorul fondurilor stranse in urma unei campanii de redirectionare a 2% din impozitul pe venit catre aceasta cauza.Ulterior, cu sprijinul Lidl Romania si al clientilor retailerului, au fost achizitionate, printr-o investitie de 150.000 de euro, in 2015.Pana in prezent au mai fost achizitionate cu sprijinul Lidl inca opt motociclete pentru orasele Cluj, Timisoara, Iasi si Constanta, in valoare de 240.000 euro."Ne bucuram ca am reusit sa adaugam un nou oras pe harta proiectului de interventie urbana cu motociclete. Scaderea timpului de raspuns pe care aceste doua unitati ne-o va permite va duce, cu siguranta, la salvarea mai multor vieti in Brasov si la crearea unei comunitati mai sigure in care interventiile salvatoare de viata vor putea fi efectuate de catre paramedicii SMURD intr-un timp mult mai redus.Multumim colegilor paramedici de la ISU Brasov pentru disponibilitatea si dorinta de a se alatura acestui proiect. Cu ajutorul oferit de Lidl Romania, suntem convinsi ca acest proiect va putea sa continue si ne propunem sa fie implementat in toate marile orase ale tarii", a declarat"Continuam sa dezvoltam acest program, constienti fiind nu doar de nevoia unei interventii rapide in cazul unei urgente, ci si de rezultatele pe care folosirea acestor motociclete le-au avut in orasele unde deja exista, rezultate care se traduc in salvarea vietilor.Daca vorbim doar de Bucuresti, timpul mediu de raspuns inregistrat de echipajele moto de numai 3-5 minute face o mare diferenta in special in cazurile extrem de grave.Ne bucuram ca am reusit, datorita Fundatiei pentru SMURD, sa implementam acest program in sase orase mari din Romania, implicarea in solutionarea problemelor din comunitatile in care suntem prezenti fiind foarte importanta pentru noi", a declaratIn Bucuresti, timpul mediu de interventie cu o motocicleta SMURD este de 3-5 minute, ceea ce face o diferenta semnificativa in cazul unor urgente majore, asa cum ar fi, de exemplu, stopul cardiorespirator, unde timpul mediu de raspuns al unei ambulante este de 8 minute si 42 de secunde.Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central in Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piata de retail alimentar din Europa. Lidl este prezent in 32 de tari din intreaga lume si in prezent opereaza aproximativ 10.800 de magazine si peste 160 de centre logistice in 29 de tari la nivel mondial.Lidl este un smart discounter care le ofera clientilor produse la cel mai bun raport calitate-pret. In spatele operatiunilor din magazine, din centrele logistice si din sediile centrale stau simplitatea si orientarea catre eficienta. Designul si structura proceselor standardizate sunt asigurate de catre Lidl Stiftung, cu sediul central de la Neckarsulm.In prezent, Lidl are aproximativ 287.000 de angajati, dintre care peste 7.500 in Romania, unde retailer-ul german are deschise peste 260 de magazine si 5 centre logistice.Dinamismul din activitatile de zi cu zi, rezultatele durabile si corectitudinea in cooperarea profesionala construiesc mediul de lucru pentru Lidl ca angajator, peste tot pe Glob.Lidl este o companie care actioneaza sustenabil in toate domeniile de activitate. Aceasta este metoda companiei de a-si indeplini promisiunea cu privire la calitate si, in acelasi timp, de a asigura un viitor mai bun pentru societate si mediu.Compania se implica activ in solutionarea nevoilor din comunitatile din care face parte, concentrandu-se pe 5 piloni de activitate: sortimentul de produse, mediul, societatea, angajatii si partenerii de afaceri.Fundatia pentru SMURD este o organizatie non-guvernamentala, infiintata in 2006, ca persoana juridica privata, non-profit, apolitica, independenta de orice alta institutie sau persoana.Promovand transparenta si profesionalismul, Fundatia pentru SMURD sustine, prin toate proiectele dezvoltate, activitatea Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD).Fundatia functioneaza independent, contribuind la formarea unui sistem integrat de asistenta medicala, tehnica de urgenta si prim ajutor puternic.Activitatea Fundatiei se desfasoara prin intermediul unor parteneriate durabile intre institutii abilitate precum Ministerul Administratiei si Internelor (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Unitatea Speciala de Aviatie), Ministerul Sanatatii, administratiile publice locale sau alte companii si organisme responsabile sau dornice sa se implice in acest sens.