Linie telefonica pentru sprijin psihologic gratuit: 30 de minute de calm

Ziare.

com

Linia poate fi apelata la numarul de telefon 0775 312 002 , de luni pana vineri, intre orele 10:00 si 12:00, respectiv 16:00 si 18:00, precum si sambata intre orele 12:00-14:00."Trecem cu totii printr-o perioada dificila, care poate fi profund destabilizatoare pentru multi dintre noi. In aceste momente, e mai important ca niciodata sa ne pastram calmul si sa construim rezilienta. Totodata, avem nevoie de conexiune, siguranta, socializare si interactiune, in forme adaptate la contextul pe care il traim.Minte Forte, ca promotor al sanatatii mintale, isi doreste sa fie alaturi de comunitate atat cat se poate, pentru a va ajuta in traversarea acestei perioade intr-un mod cat mai sanatos", anunta initiatorii campaniei intitulate "".Mai mult, echipa de psihologi organizeaza saptamanal si ateliere sau grupuri de sprijin prin videoconferinta.Mai multe detalii puteti gasi pe site-ul Minte Forte si pe pagina de Facebook O initiativa similara este cea a retelei medicale Regina Maria, care sustine linia telefonica, un proiect social powered by Facem Bine, prin care personalul medical implicat in gestionarea cazurilor de COVID-19 beneficiaza de suport psiho-emotional gratuit 24/7, la numarul de telefon 031 630 2020 De asemenea, cadrele didactice, masteranzii si absolventii Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii Spiru Haret au luat initiativa de a oferi voluntar consiliere psihologica celor afectati de anxietate, depresii sau alte suferinte emotionale.Pentru cei interesati, mai multe detalii pot fi aflate printr-un mesaj privat pe paginile facebook.com/Universitatea.Spiru.Haret si facebook.com/studentipsiho ; sau pe adresele de email: pr@spiruharet.ro; secretariat_pseb@spiruharet.ro.De asemenea, si Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera al Universitatii Spiru Haret (http://www.ccoc.spiruharet.ro/) ofera sustinere emotionala, atat online, cat si telefonic, persoanelor care depasesc mai greu provocarile existente in contextul raspandirii pandemiei de coronavirus.Persoanele interesate pot contacta psihologii si consilierii din cadrul CCOC USH prin e-mail la adresa aminaruxandra@yahoo.com sau telefonic: 0742826114