Lucrurile bune care se intampla

Tocmai de aceea, Ziare.com aduna la un loc toate faptele bune pe care oamenii de rand si companiile le fac in fiecare zi, astfel incat noua ordine de viata sa devina mai usoara.Platforma de food delivery Yellow.Menu se angajeaza sa asigure o masa calda intregului personal medical si auxiliar din Spitalul Matei Bals, urmand sa isi extinda ajutorul si catre alte spitale, centre de carantina din Bucuresti sau persoane in varsta, cu dizabilitati, care nu se pot deplasa in aceasta perioada.In cele 7 zile de cand au demarat proiectul, tinerii de la Viziere.ro au ajutat peste 3000 medici si asistente atat din Bucuresti cat si la nivel regional.Printre spitalele ajutate se numara Institutul Oncologic Alexandru Trestioreanu, Spitalul Clinic Colentina, Spital Obregia - Neurologie Pediatrica, Spitalul Prof Dr Constantin Angelescu, Spitalul CFR Cluj Napoca, Spitalul Municipal Slobozia, Maternitatea Bucur Bucuresti, Spitalul Judetean Ialomita, Maternitatea Polizu, Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare, Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Spitalul Judetean Suceava, Spitalul Municipal Radauti, Spitalul Judetean Piatra Neamt, Spital municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara, Spitalul Judetean de Urgenta Deva, Spital Municipal Timisoara, Spitalul Stomatologic de Urgenta Deva, SMURD, MAPN.Proiectul a fost initiat de comunitatea de makeri Viziere.ro (ClarK, THE PLOT, THE CRAFT, Nod makerspace, MATER) si Asociatia Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti.Omul de afaceri Dragos Anastasiu a anuntat pe Facebook ca pune la dispozitia cadrelor medicale din sistemul public 100 de masini din flota Enterprise Rent a Car Romania."Institutiile interesate sa ofere acest beneficiu personalului medical din subordine (medici, medici rezidenti sau asistente) trebuie doar sa ne contacteze printr-un email la adresa reservation@touringrentauto.ro", a spus acesta.Una dintre situatiile cu care se confrunta personalul medical din tara este curatarea uniformelor medicale in conditii de siguranta, fara ca acestea sa devina o sursa de infectie pentru medici si pentru familiile lor. Masinile de spalat rufe cu uscator incorporat si frigiderele oferite de compania Arctic vor merge catre Crucea Rosie Romana, care le va distribui catre spitalele din Bucuresti si din tara, ajutand medicii sa se protejeze in lupta impotriva coronavirusului.Printre aceste solutii, prin care Uber Eats isi propune sa sprijine afacerile afectate si sa le ajute sa acceseze noi surse de venit, se numara:Nu doar cei de la Uber Eats se gandesc la micile afaceri din Romania.ofera servicii gratuite de resurse umane pentru companiile care produc echipamente impotriva COVID-19,ofera software gratuit companiilor, institutiilor de invatamant si autoritatilor, iarvine in sprijinul angajatorilor oferindu-le posibilitatea de a publica gratuit anunturi pentru joburi remote.Italienii de la Isinnova au venit cu o idee menita sa ajute tara lor, care se confrunta cu o lipsa uriasa de echipamente medicale si nu numai. Ei au printat 3D o valva pe care au montat-o pe masca de snorkeling de la Decathlon si, astfel, ii ajuta pe bolnavi sa respire.Valva poarta numele Charlotte si nu este omologata inca, insa a fost testata cu succes, iar cei de la Isinnova pun deja la dispozitie, gratuit, proiectul ce poate fi realizat de oricine cu ajutorul unei imprimante 3D Nu in ultimul rand, am aflat ca peste 100.000 de oameni s-au vindecat de coronavirus . Romania inca se afla in topul mondial atat la numarul absolut, cat si la proportia din totalul de infectati.