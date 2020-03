Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

Astazi am aflat ca farmacistii din Cluj s-au mobilizat exemplar pentru a crea in laboratoarele lor dezinfectant pentru colegii din linia intai, ca inginerii din Timisoara au creat un prototip de ventilator pe care vor sa-l produca in numar mare si sa-l distribuie spitalelor din toata tara, ca Romania a primit 45 de tone de echipament medical si, nu in ultimul rand, ca toti romanii care detin o imprimanta 3D s-au unit intr-o comunitate care incepe sa produca viziere, gratuit, pentru medicii din spitale.Si asta nu e tot.Astazi a fost preparata in Laboratoarele Facultatii de Farmacie a UMF Cluj prima transa de 30 l solutie dezinfectanta, dupa o reteta aprobata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, pe care farmacistii au facut-o pentru personalul din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, care lupta in prima linie impotriva raspandirii noului virus.Cei de la Medic Chat ofera acces gratuit persoanelor de peste 50 de ani la peste 80 de medici din 26 de specialitati."Stam acasa si ramanem sanatosi. Poate aveti si voi un parinte sau un bunic care vrea sa mearga la doctor, ca problemele de sanatate nu i-au disparut peste noapte. Pentru multi, sfatul unui doctor online poate insemna un drum in minus, un risc evitat", spun reprezentantii serviciului.Gratuitatea poate fi accesata pe www.medic.chat prin codul IZOLARE50. Este valabila pana la 6 aprilie, pentru intrebari adresate de catre sau pentru persoane peste 50 de ani. Serviciul nu este pentru cazuri de urgenta. Nu se pot elibera retete online. 100.000 de combinezoane de protectie au ajuns in aceasta dimineata pe aeroportul Otopeni de la Seul, cu o aeronava NATO, anunta Ministerul Apararii Nationale.Cea mai buna metoda de preventie este izolarea la domiciliu, in special in cazul persoanelor in varsta sau care au afectiuni cardiovasculare asociate. Insa este foarte important ca aceste persoane sa fie atent monitorizate in aceasta perioada.In cazul lor, orice destabilizare a echilibrului metabolic fragil le poate pune viata in pericol. Medicii ARES le ofera acestor pacienti consultatii online pro bono, pentru monitorizarea, calibrarea tratamentului si prevenirea unor evenimente cardiovasculare acute.Consultatiile online pot fi programate prin accesarea site-ului ARES si completarea unui formular de pre-consultatie in care se detaliaza problema medicala si se incarca eventualele documente medicale. Pacientii pot opta pentru o consultatie virtuala sau pentru a primi recomandari medicale via e-mail.Un grup de timisoreni a reusit sa creeze, cu ajutorul unei imprimante 3D, un dispozitiv de ventilare care le poate salva viata bolnavilor de COVID 19. Prototipul va intra in teste la Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes", iar aparatele vor fi oferite gratuit spitalelor.Cinci spitale din Bucuresti si din tara vor primi, incepand de astazi, aparatura si echipamente medicale indispensabile, achizitionate din fondul de urgenta deschis de Salvati Copiii Romania, pentru intarirea sistemului medical in lupta cu pandemia de Covid-19.Totodata, Salvati Copiii Romania e in dialog cu medicii din Suceava, unde situatia este critica, in urma contaminarii cu SARS-CoC2 a unui numar mare de cadre medicale, pentru a interveni rapid in refacerea capacitatii.Astfel, doua ventilatoare de suport respirator vor ajunge la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, respectiv la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani. In urma solicitarilor primite de la medici, 75 de kituri medicale de protectie, constand in halate impermeabile si costume chirurgicale, halate de protectie, ochelari de protectie, manusi nitril, bonete tip cagula, botosei impermeabili, vor fi livrate Maternitatii Cantacuzino din Bucuresti, Spitalului Clinic de Urgenta Sibiu si Spitalului Judetean Resita.Investitia, in valoare de 74.250 de euro, cu sprijinul Farmaciilor Catena, se adauga echiparii urgente pe care Salvati Copiii a facut-o, la inceputul saptamanii, Maternitatii Bucur, transformata in unitate medicala dedicata cazurilor de Covid-19.Salvati Copiii Romania a deschis un fond de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical. Astfel, a fost deschis contul special RO43RNCB0071011434790083, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc.Persoanele fizice care vor sa ajute pot dona aici Platforma online de programari la doctor, Docbook a atras o investitie de 600.000 euro de la Grupul Next Capital si va dezvolta prima solutie completa de Telemedicina din Romania.Telemedicina va redefini zilele acestea interactiunea pacient-medic in contextul crizei mondiale COVID 19, iar consultatiile, dosarele medicale, consultul pluridisciplinar se vor muta in online, tocmai pentru a se evita interactiunea directa.Docbook este prima platforma digitala de servicii medicale pentru adulti si copii din Romania care intermediaza accesul la toata gama de servicii medicale (consultatii, analize, investigatii imagistice, tratamente, farmacie online etc), atat pentru utilizatori individuali, cat si pentru angajatori si care acopera intreaga tara. Accesul la Docbook permite gasirea si programarea la clinica, specialitatea, sau chiar medicul dorit in doar cateva minute, inclusiv de pe telefonul mobil. Pana acum, Docbook a ajutat mai mult de 100.000 de pacienti.Ȋn plina criza de echipamente de protectie, Asociatia FabLab impreuna cu FormWerk si alte 50 de persoane fizice si juridice din toata tara, care detin imprimante 3D, produc viziere gratuite pentru medicii din Romania.Designul pe care comunitatea din Romania il foloseste a fost creat de o companie de printare 3D din Cehia. Ministerul ceh al Sanatatii a aprobat proiectul, precum si folosirea vizierelor in toate spitalele din tara.Daca doriti sa sustineti proiectul FabLab si FormWerk, precum si productia de viziere pentru medicii din tara, puteti dona aici:Asociatia FabLab, cu sediul in Bucuresti, Str. Splaiul Unirii, nr. 110, Bucuresti, Sector 4 (specificati "Donatie Covid-19")Cod fiscal: 34577918IBAN: RO46BTRLRONCRT0293479701, Banca TransilvaniaFondurile vor fi folosite pentru achizitia de materie prima, cutii de carton pentru trimiterea coletelor in tara, servicii de curierat etc.Din dorinta de a-i sprijini in eforturile deosebite pe care le depun in aceste zile, Kaufland Romania ofera un bonus de 1,6 milioane euro echipelor sale din magazine si depozite, si introduce plata imediata a orelor suplimentare efectuate in aceasta perioada, conform criteriilor interne.Din dorinta de a proteja angajatii mai vulnerabili, compania a luat hotararea ca persoanele cu varsta de peste 65 de ani si gravidele sa intre in concediu platit, daca doresc.Si, pentru cei care urmaresc magazinele online sa-si mai comande macar o sticluta de dezinfectant pentru maini, avem inca o veste buna: GEROCOSSEN, producatorul roman de produse cosmetice cu traditie de 30 de ani, anunta ca are in curs de avizare doua produse biocide pentru igiena umana. In plus, a lansat un gel de igienizare a mainilor, cu alcool, disponibil deja pentru comanda Desigur, comanda e limitata la maxim 3 sticlute, ca sa ajunga la toata lumea.