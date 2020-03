Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Cu toate acestea, vestea ca nu mai trebuie sa tastam codul PIN cand valoarea cumparaturilor depaseste 100 de lei nu poate decat sa ne bucure: mai putin timp pierdut la casa de marcat, mai putin contact cu obiecte si alti oameni, nu-i asa?In plus, aflam zi de zi ca nevoile medicilor aflati in linia intai nu raman fara ecou: cercetatorii de la Politehnica au inventat un nou tip de dezinfectant pentru ei, iar "stocul" de izolete a inceput sa creasca, dupa ce zilele trecute Romania primea deja din Seul 100.000 de combinezoane de protectie.Nu in ultimul rand, marile companii doneaza sume considerabile si sprijina efortul asociatiilor umanitare, care s-au mobilizat la randul lor intr-un mod fara precedent in Romania.In plus, pentru micile afaceri stradale a inceput deja sa se vada luminita de la capatul tunelului.Si vestile bune nu se opresc aici.Cercetatorii Universitatii Politehnica din Bucuresti (UPB) au inventat un nou tip de dezinfectant eficient impotriva COVID-19."Solutia este bazata pe produsul BLUE, dezvoltat in parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, Marine Research Bucuresti si Biotehnos Bucuresti", a scris pe Facebook rectorul Universitatii Politehnice Bucuresti, Mihnea Costoiu Acesta a precizat ca noul dezinfectant poate fi produs rapid in cantitati mari si are impact redus asupra mediului - calitati pe care majoritatea produselor comerciale inca nu le-au dezvoltat.Pentru a sustine plata contactless, deci cu mai mici sanse de a intra in contact cu alte persoane si obiecte, Mastercard implementeaza o noua limita pentru platile cu cardul. Astfel, in Romania, doar daca suma depaseste 200 de lei mai trebuie sa introduci codul PIN.Astfel, Romania se alatura celor 29 de tari in care se va aplica aceasta schimbare, atat de necesara acum.Potrivit unui comunicat MApN, dispozitivele medicale receptionate de Departamentul pentru armamente si Directia medicala a MApN sunt produse in serie dupa un proiect de cercetare militara - "Sistem de evacuare a personalului contaminat cu agenti biologici - BIOEVAC" , dezvoltat de cercetatori stiintifici militari specializati in proiecte in domeniul CBRN (amenintari de tip chimic, biologic, radiologic si nuclear).Prima comanda a MApN este de de aproximativ 100 de izolete, care vor fi distribuite, prin Directia medicala, sistemului medical national. Productia de izolete va continua si dupa onorarea primei comenzi, pentru a raspunde cerintei in crestere pentru aceste dispozitive medicale, arata sursa citata.Potrivit Philip Morris Romania, donatia este directionata catre Crucea Rosie Romana, organizatie specializata in situatiile medicale de criza, si "se adauga altor cateva zeci de donatii in bani si produse, care totalizeaza in momentul de fata, conform datelor cunoscute, cateva milioane de euro".Electrica Serv-SA, parte a Grupului Electrica, doneaza suma de 30.000 de euro Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals", in contextul epidemiologic actual, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES.Potrivit Electrica Serv, banii vor fi folositi pentru achizitia de aparatura medicala absolut necesara pentru tratarea pacientilor afectati de noul virus, precum si de echipamente de protectie pentru personalul medical.EY Romania ofera 70.000 de euro pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 prin actiunile desfasurate de Crucea Rosie, Asociatia pentru Relatii Comunitare (ARC) si prin parteneriate directe cu reprezentanti ai mediului de business din Romania.Intr-o prima etapa, 25.000 de euro vor fi alocati pentru campania nationala de strangere de fonduri "Romania salveaza Romania", lansata de Crucea Rosie pentru sustinerea categoriilor sociale afectate de pandemie.Inca o veste, care ne face sa speram ca micile afaceri stradale ale romanilor vor supravietui, vine chiar din lumea IT.Astfel, integratorul de servicii de marketing direct Mediapost Hit Mail isi ofera sprijinul pentru toate magazinele care pana in prezent vindeau exclusiv sau 90% offline, iar acum se vad nevoite sa isi reconfigureze intreg modelul de business.Compania pune la dispozitia clientilor sai o solutie logistica integrata pentru comertul electronic, Fulfill.ro, care incorporeaza serviciile de preluare, depozitare, realizare de colete si administrare a retururilor, cu timpi de executie si costuri optimizate.Si 2Performant.com, platforma de affiliate si influencer marketing, vine in sprijinul magazinelor offline si online cu o noua campanie prin care le asigura sprijin in vanzarea produselor alaturi de comunitatea de mii de afiliati din portofoliu.Campania reduce la zero costurile de lansare in platforma si ofera 3 luni de abonament gratuit, astfel magazinele cu prezenta online vor avea risc zero al investitiei si vor plati un comision doar in momentul in care platforma de afiliere le va genera vanzari.Pentru a reduce nivelul de neprevazut, Carrefour a decis sa plafoneze pretul pentru pana la 500 de produse esentiale, in perioada 25 martie - 19 aprilie.Plafonarea preturilor acopera categorii variate, extrem de solicitate in aceasta perioada, precum: produse de baza (faina, paste, ulei, zahar etc), alimente congelate, conserve, apa si sucuri, lactate si branzeturi, mezeluri si specialitati, cafea si dulciuri, ingrijire personala si produse pentru bebelusi. Lista completa poate fi consultata pe site-ul Carrefour, in sectiunea https://carrefour.ro/preturi-blocate/