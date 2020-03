Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Astazi am aflat ca, dupa ce Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, cel mai mare spital de copii din Romania, ramasese fara ventilatorul performant de sprijin respirator, Salvati Copiii a facut eforturi si a reusit sa doteze spitalul cu aparatul atat de necesar.In plus, Ministrul Economiei a anuntat cu mandrie ca a inceput productia primelor masti sanitare in Romania, iar studentii au inceput sa se intreaca in inovatii. Daca tinerii de la Cluj au creat o aplicatie care sa monitorizeze bolnavii, Politehnica Bucuresti anunta ca va crea un robot umanoid care sa reduca din expunerea medicilor in aceste momente.Tot astazi am aflat ca incepe testarea unui medicament pentru aceasta noua boala si ca oamenii si companiile inca mai fac gesturi umanitare de exceptie.Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti a activat, vineri, Fondul de urgenta deschis de Salvati Copiii Romania, pentru intarirea capacitatii sistemului medical romanesc in lupta cu pandemia.Organizatia a facut eforturi si a reusit sa doteze spitalul cu un ventilator performant, in valoare de 37.500 de euro, indispensabil unei ingrijiri adecvate a patologiilor respiratorii, in contextul Covid-19.Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat duminica seara cu entuziasm ca a inceput productia primelor masti sanitare in Romania "Cu toate "motoarele" turate mergem inainte. S-a inceput instalarea utilajelor si testul de productie. In scurt timp vor produce 150.000 de masti pe zi - peste 4 milioane de masti lunar. Din data de 15 aprilie se va ajunge la 500.000 de bucati pe zi, respectiv 15.000.000 de masti lunar", scrie pe Facebook Virgil Popescu.Oficialul multumeste celor de la Techtex (din Osorhei, judetul Bihor), membra a grupului Taparo, "care produc materialul exterior al mastilor, primele doua straturi, dar de acum si produsul finit".In cateva luni ar putea sa existe medicamentul pentru Covid-19, realizat de o companie americana cu rezultate extrem de promitatoare la primele teste. Mai mult decat atat, medicamentul anti-Covid urmeaza sa fie testat si in Romania in cateva saptamani, a anuntat intr-un interviu acordat Ziare.com prof. univ. dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, reprezentatul Romaniei la OMS.Universitatea Politehnica Bucuresti a anuntat pe Facebook ca pregateste un robot umanoid pentru a fi integrat in activitatile de tele-testare a persoanelor suspecte de a fi infectate cu COVID-19!Robotul va fi dotat cu instalatii de detectie a parametrilor furnizati de catre persoanele testate, stand in fata acestora si inlocuind personalul medical.In timpul analizei, robotul va comunica cu un centru de comanda, care va transmite prin intermediul acestuia ce urmeaza sa faca persoana testata. Doua companii din Cluj au primit unda verde de la Guvern sa realizeze o aplicatie care sa reduca presiunea de pe sistemul medical romanesc si care sa permita pre-testarea voluntara a populatiei cu simptome COVID-19/Gripa/Raceala.Aplicatia Covid MONITOR va permite stocarea datelor din triajul spitalelor de infectioase si a rezultatelor testelor clinice, putand fi utilizata gratuit de orice spital din Romania. De asemenea, ea va permite estimarea statistica a unui diagnostic bazat pe simptomele introduse de personalul medical din triaj sau online de utilizatorii de acasa.Cu ajutorul aplicatiei se va realiza monitorizarea automata a suspectilor de COVID-19, daca acestia opteaza voluntar sa-si introduca periodic simptomele in aplicatie, ramanand in cazurile usoare la domiciliu si, de asemenea, rapoarte statistice pentru medici si autoritati.Cei care doresc sa se implice voluntar in acest proiect trebuie sa trimita un e-mail la contact@vikiknows.com cu expertiza, contul LinkedIn si date de contact.In plina pandemie COVID-19, pacientii cu boli cronice intampina dificultati in a accesa cabinetele medicale, desi au nevoie de sprijinul specialistilor in toata aceasta perioada. Pentru a veni in ajutorul acestora, proiectul Medici pentru Romania a lansat campania "Nu uitam de ceilalti", prin care doctori din Romania, dar si din diaspora asigura suport online GRATUIT pacientilor cu boli cronice sau diverse simptome usoare, fara legatura cu COVID-19.Proiectul Medici pentru Romania a fost initiat, in luna octombrie a anului trecut, de Andrei Baciu (medic chirurg cardiovascular), Sebastian Burduja (antreprenor social), Alexandru Costache (antreprenor social) si Victor Costache (medic chirurg cardiovascular), ulterior alaturandu-se echipei Dragos Preda (antreprenor social), Sorina Stroe (medic stomatolog) si Victor Juganaru (medic rezident).Astfel, medicii voluntari vor putea oferi gratuit consiliere online pacientilor care au nevoie de suport prin intermediul platformei www.medicipentruromania.ro . Totul se va derula online, astfel ca nu va fi necesara deplasarea de la domiciliu.Fiecare sedinta de consiliere va dura 15 de minute si va fi efectuata in urma programarii online. Suportul exclude urgentele, pentru acest lucru pacientii trebuind sa sune la 112.O companie de taxi din Bucuresti care dispune de masini speciale pentru persoanele cu dizabilitati le ofera curse gratis celor care au nevoie de deplasari in perioada aceasta.Tot ce trebuie sa faca cei aflati in aceasta situatie este sa sune la 021/9477 sau 021/9488 sau prin intermediul aplicatiei Speed Taxi si sa anunte la dispecerat ca se deplaseaza in scaun cu rotile sau daca sunt cadre medicale.Mega Image reduce preturile la peste 1.000 de produse alimentare si nealimentare de baza si anunta ca nu va opera niciun fel de cresteri de preturi la raft pentru toate produsele din portofoliul sau, in contextul pandemiei de coronavirus, a anuntat, luni, retailerul."Ca urmare a masurilor critice in contextul COVID-19, care au dus la cresteri de preturi la unele produse pe intreg lantul de productie si de distributie, Mega Image anunta noi actiuni pentru a reduce preturile la raft in aceasta perioada. Astfel, au fost aplicate reduceri semnificative de preturi la peste 1.000 de produse de baza, alimentare si nealimentare, din cele mai solicitate categorii in aceasta perioada, precum: lactate, ulei, zahar, orez, paste, malai, faina de grau, bauturi, produse de igiena si de curatenie.In acelasi timp, au fost reduse preturile si la peste 150 de legume si fructe, care reprezinta 75% din intreaga categorie", se arata in comunicatul companiei.