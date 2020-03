Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Desigur, avem vesti zilnic de la companii, iar astazi ne-au atras atentia Cramele Recas care au donat trei ventilatoare mecanice catre Spitalul "Victor Babes" din Timisoara, iar pentru Spitalul Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" din Timisoara au donat doua aparate de ventilatie mecanica, 750 filtre HEPA si HMEF, doua aparate de dezinfectie cu aburi si opt cutii a 20 de bucati de kituri-circuit de unica folosinta pentru anestezie adulti.Nu in ultimul rand, brandurile incep sa ajute asociatiile care fac eforturi uriase pentru a-i sprijini pe nevoiasii tarii, in aceste momenteJohnson & Johnson, gigantul farmaceutic care lucreaza la propriul vaccin pentru noul coronavirus, vrea sa inceapa testarea pe oameni pana in luna septembrie a acestui an.Conform unui anunt al firmei, compania vrea sa faca vaccinul disponibil pentru utilizarea de urgenta la inceputul lui 2021 , transmite CNN.Administratia Americana a Medicamentelor si Alimentelor a aprobat in regim de urgenta folosirea celui mai rapid test pentru coronavirus. ID NOW COVID-19 este un test molecular de tip point-of-care, asta insemnand ca poate fi realizat aproape de locul de ingrijire a pacientului, nu doar in laborator, scrie Health Romania Astfel, noul aparat poate arata un rezultat pozitiv in doar 5 minute, in timp ce rezultatul negativ apare dupa 13 minute.Datorita dimensiunilor si fiabilitatii sale , aparatul de testare este potrivit pentru spitale, clinici, cabinete si poate fi transportat oriunde este nevoie de el.IKEA, cel mai mare brand de mobilier din lume, a anuntat marti ca a inceput sa produca echipamente de protectie , precum sorturi si viziere, pentru angajatii din sectorul medical care lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, informeaza Reuters.Intr-o perioada incerta, in care este necesara implicarea intregii societati, Cramele Recas sustin cadrele medicale in lupta impotriva pandemiei COVID-19, prin 2 donatii de echipamente si aparatura medicale.Spitalele care primesc aceste donatii sunt ambele din Timisoara: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" si Spitalul Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu".Un prim pas a fost deja facut, prin sprijinul financiar acordat Spitalului Clinic Judetean Mures pentru achizitia unui echipament complet de testare, specific pentru COVID - 19. Aparatul va suplimenta echipamentele medicale existente in acest moment, astfel reducandu-se timpul de diagnostic. Acesta poate prelucra 50 de probe simultan, timpul total de prelucrare fiind de 7 - 8 oreAplicatia de inchiriere de apartamente - Milluu va pune gratuit la dispozitia medicilor si personalului sanitar din spitalele bucurestene aflate in linia intai in lupta cu COVID-19, apartamente si garsoniere in care acestia sa poata locui temporar, pe perioada starii de urgenta.Pentru a adera la initiativa, Milluu invita proprietarii sa adauge apartamente si garsoniere in aplicatie, fiind esential in aceasta perioada sa existe suficiente spatii disponibile pentru a fi contractate.Medicii si personalul sanitar care au nevoie de spatii temporare de locuit trebuie sa solicite acest lucru folosind contactele de mai jos:Producatorul de lactate Olympus doneaza peste 300.000 de iaurturi natur catre asociatii si fundatii umanitare din Brasov si din tara.Olympus se alatura, astfel, organizatiilor non-profit care, in aceasta perioada, se dedica ajutorarii persoanelor afectate de COVID-19, aflate in dificultate, fara locuri de munca, ingrijirii varstnicilor din azile si copiilor: Asociatia Banca pentru Colectarea si Distributia Alimentelor, convoiul umanitar din Campania Pretuieste Viata (prin Asociatia Aici pentru Tine), Asociatia Taxiul cu Bomboane, precum si altor asociatii din zona Brasovului (Kastel, Kindernest, Speranta pentru Copii, Bucuria Darului, Aici pentru Tine).