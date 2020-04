Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

In plus, marii producatori industriali incep sa lase deoparte core business-ul lor si sa produca... echipamente medicale.Vesti bune si pentru cei varstnici: cu doar un telefon, ei isi pot asigura acum cumparaturile necesare de la Kaufland, cu livrare gratuita acasa.Nu in ultimul rand, in sfarsit aflam ca STS a implementat tehnologia care permite localizarea apelurilor de urgenta la 112.Sphera Franchise Group a facut miercuri o donatie de 100.000 de euro catre Crucea Rosie Romana pentru achizitia de echipament medical - ventilatoare folosite pentru pacientii diagnosticati pozitiv cu coronavirus si echipamente de protectie pentru cadrele medicale.De asemenea, compania a trimis produse KFC si Pizza Hut pentru angajatii Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si personalului medical din cadrul Institutului National de Boli Infectioase - "Prof. Dr. Matei Bals".De altfel KFC, Pizza Hut si Taco Bell au donat alimente catre ONG-uri din tara pentru a sustine persoanele provenind din medii dezavantajate.Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, unde zeci de cadre medicale au fost contaminate cu SARS-CoV2 si zeci de pacienti si-au pierdut viata, va primi de azi, prin intermediul mecanismului de urgenta deschis de Salvati Copiii Romania, o prima transa de echipamente de protectie si aparatura medicala vitale : un ventilator de suport respirator, patru injectomate si echipamente de protectie constand in manusi chirurgicale, masti de protectie, viziere, combinezoane de protectie, bonete, botosi si 375 kg de dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical si aeromicroflora.Costul total al dotarii este de 46.850 de euro, cu o finantare de 26.500 de euro din partea Garanti BBVA Group.Aparatul instalat la Spitalul Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" va putea procesa pana la 500 de teste in 16 ore, crescand capacitatea de testare la nivelul judetului. Va reamintim, este esential sa existe mijloace si capacitate mare de testare in zonele cele mai apropiate de granite si, implicit, cele mai vulnerabile.Aparatul este rezultatul contributiei sponsorilor BRD Groupe Societe Generale, precum si al partenerilor de la Fundatia Comunitara Timisoara Johnson & Johnson anunta oficial un candidat principal pentru vaccinul COVID-19, realizat datorita unui parteneriat de referinta cu Departamentul de Sanatate si Servicii Umane al SUA.In acelasi timp, compania isi ia angajamentul de a asigura un miliard de vaccinuri pentru combaterea de urgenta a pandemiei in intreaga lume. Cele mai multe centre Airbus din Spania si-au unit fortele pentru a produce rame de viziere prin imprimare 3D care vor fi livrate personalului medical, ca parte a echipamentului individual de protectie impotriva Covid-19.Peste 20 de imprimante 3D lucreaza zi si noapte.Sute de viziere au fost deja produse si expediate spitalelor din vecinatatea facilitatilor de productie ale Airbus din Spania.Airbus se bazeaza pe un design patentat pentru a produce ramele vizierelor, folosind materiale plastice de tip PLA. Automobili Lamborghini transforma departamentele fabricii sale de automobile super sport din Sant'Agata Bolognese in spatii pentru productia de masti chirurgicale si viziere de protectie din plexiglas, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.Vizierele medicale vor fi realizate in cantitatea de 200 de unitati pe zi, folosind imprimante 3D in cadrul fabricii de productie de fibra de carbon si in departamentul de Cercetare si Dezvoltare.Cu sprijinul Fundatiei Regale Margareta a Romaniei, Kaufland Romania si Glovo ofera persoanelor de peste 65 de ani si celor cu dizabilitati posibilitatea sa comande telefonic, printr-o linie speciala dedicata.Kaufland Romania va asigura livrarea gratuita la domiciliu si plata ramburs a produselor, pentru a-i sprijini in aceasta perioada. Acestia pot apela la numarul de telefon, in intervalelesi pot plasa comenzi, la o distanta de maximum 6 km fata de magazinele Kaufland implicate in acest program. Achitarea produselor se va face in numerar, la livrare, pentru a veni in sprijinul varstnicilor care nu folosesc instrumente digitale de plata.Linia telefonica creata este momentan disponibila in toate cele 14 orase din reteaua Glovo - Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov, Craiova, Constanta, Sibiu, Arad, Ploiesti, Oradea, Braila, Galati si Pitesti.Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), in colaborare cu operatorii de telefonie mobila si in parteneriat cu Google si Apple, au implementat tehnologia Advanced Mobile Location (AML) pe smartphone-uri , care permite transmiterea catre 112 a coordonatelor geografice asociate locului din care se suna la serviciul de urgenta.AML vine si in sprijinul persoanelor cu dizabilitati de auz si/sau vorbire care pot trimite SMS la 113 de pe telefoanele cu sistem de operare Android.O.D.