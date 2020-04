Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

Aflam si ca industria romaneasca producatoare de automobile se reorienteaza catre productia de echipamente medicale, ca L'Oreal doneaza 7,5 tone de gel hidroalcoolic pentru medici si ca nume mari din industrie continua sa doneze bani pentru spitale.Vesti bune avem si pentru micii producatori: acum au o platforma online pe care isi pot "expune" taraba pentru a ajunge mai usor la consumatori.Vestile sunt bune si pentru noi, oamenii de rand, care aflam ca studiile arata ca ne-am putea descurca bine mersi anul acesta doar cu hrana pe care o produc taranii romani. Daruieste Viata incepe ridicarea unui spital modular pentru pacientii cu COVID-19 , in continuarea implicarii sale pentru a consolida sistemul medical din Romania in lupta cu coronavirusul. Spitalul modular va fi amplasat in curtea Spitalului Elias Bucuresti, in baza acordului dat de conducerea acestuia, va fi finalizat in patru saptamani, iar dotarea si functionarea lui vor fi in sarcina Spitalului Elias si a Ministerului Sanatatii. Daruieste Viata face apel la companii si la donatorii din tara si din strainatate pentru a se alatura proiectului."Fiecare dintre noi poate contribui de acasa la ridicarea acestui spital, care va gazdui aprox. 50 de paturi pentru cazurile grave. Daca esti companie, poti face o sponsorizare pe site-ul Daruieste Viata, la sectiunea sponsorizare, iar ca persoana fizica poti dona prin SMS, cu mesajul IMPREUNA, la 8826 sau pe site-ul nostru.Ne va lua patru saptamani sa asamblam constructia, timp in care si criza va ajunge cel mai probabil in momentul sau de varf.Este important sa ne mobilizam rapid si, speram noi, sa avem mai multe astfel de spitale in tara pentru a-i salva pe cei mai vulnerabili", a afirmat Oana Gheorghiu, fondatoare Daruieste Viata. Industria auto din Romania vrea sa contribuie la productia de echipamente si produse medicale, precum masti, combinezoane si biocide, si va participa la proiectul de realizare a unui ventilator de respiratie destinat bolnavilor de coronavirus.Intrucat personalul medical are nevoie de sustinere si se confrunta cu conditii extreme de munca, L'Oreal Romania a donat peste 42.000 de produse (creme de maini, sampoane si geluri de dus) catre zece spitale din toata tara, noua dintre ele dedicate tratarii bolilor infectioase si unul dedicat gazduirii pacientilor oncologici.Fabricile L'Oreal au inceput deja sa produca geluri hidroalcoolice pentru curatarea mainilor sub brandurile La Roche Posay, Garnier si L'Oreal Paris. L'Oreal Romania va dona medicilor, farmacistilor si personalului din retail 7,5 tone de gel hidroalcoolic pentru igienizarea mainilor. Transportul va ajunge in Romania in urmatoarele saptamani.Si, pentru ca unele dintre cele mai afectate afaceri sunt saloanele si magazinele mici de produse cosmetice, le vor permite amanarea platii facturilor curente pana in momentul in care li se va permite redeschiderea afacerii.ING Bank sponsorizeaza achizitia a peste 3.000 de echipamente de protectie care vor fi donate in urmatoarele 2 saptamani unor unitati medicale de stat ce au nevoie de sprijin urgent, precum si achizitia a 5.000 de sisteme de testare.Va fi astfel posibila realizarea a 5.000 testari RT-PCR gratuite, insemnand reactivi, consumabile si sisteme de recoltare pentru depistarea COVID-19, teste procesate in reteaua de laboratoare REGINA MARIA, la cererea directa a institutiilor si spitalelor publice.Clientii ING Bank care isi doresc sa se alature eforturilor pentru diminuarea efectelor generate de COVID-19 au posibilitatea de a dona direct din Home'Bank in Fondul de Urgenta, gestionat de Fundatia Comunitara Bucuresti. Banii donati vor ajunge catre organizatii locale ce sprijina grupurile vulnerabile (din punct de vedere social sau medical) afectate direct sau indirect de COVID-19 (ex.: persoane cu alte afectiuni, care acum nu mai pot primi ingrijire in spitale).Timisoreana da startul initiativei nationale de strangere de fonduri #separatidarimpreuna, alaturi de Crucea Rosie Romana.Ca parte a initiativei nationale de strangere de fonduri #separatidarimpreuna, menita sa sprijine necesitatile urgente ale sistemului medical din Romania in lupta impotriva coronavirus, Timisoreana face primul pas si doneaza 1.000.000 de lei catre Crucea Rosie Romana pentru achizitionarea de echipamente urgente si necesare pentru spitalele din Romania.Traim cu totii vremuri cu adevarat unice, cu multe necunoscute si multe temeri, insa acum este nevoie sa fim alaturi unii de ceilalti, chiar daca trebuie sa pastram distanta sociala.Este nevoie de multa empatie, de umanitate, de solidaritate si tocmai de aceea, Timisoreana a lansat aceasta initiativa de strangere de fonduri #separatidarimpreuna, alaturi de Crucea Rosie Romana.Toti romanii care doresc sa ii ajute pe semenii care au nevoie, se pot alatura initiativei donand echivalentul a 2 euro prin SMS la numarul 8827, cu textul: DONEZ.Cei 80 de voluntari implicati activ in prelucrarea cererilor inregistrate in platforma au reusit pana in acest moment sa gaseasca resurse in mediul de business pentru a oferi ajutor. Astfel, au fost acoperite urmatoarele nevoi exprimate de spitale si cadre medicale de pe tot teritoriul tarii:1.280 litri de sapun97.000 de bucati de manusi nitril31.100 de bucati de manusi de latex43.860 de bucati de masti P1, FFP2 sau FFP352.000 de bucati de combinezoane425 de bucati de viziere20.000 de sticle de 0.5 litri de apa9.200 de bucati de botosi medicali2.100 litri dezinfectanti8 bucati pulsoximetru2.300 de bucati teste diagnostic4.200 de bucati role de hartieCateva mii de portii de alimente (ex: Red Angus livreaza zilnic pranzul in 3 spitale cheie: Victor Babes, Matei Bals, Colentina).Kaufland Romania sprijina eroii din prima linie in lupta cu COVID-19 si ofera alimentele necesare pentru mesele ce le vor fi distribuite zi de zi, timp de o luna, in cadrul initiativei #Acum, lansata de restaurantul Kane - New Romanian Cuisine, devenit temporar bucatarie comunitara.6.000 de meniuri vor fi preparate, timp de o luna, in cadrul initiativei #Acum - pentru medicii si asistentele care lucreaza neobosit in spitalele din Bucuresti, precum si pentru persoanele varstnice ramase fara ajutor.Livrarile se realizeaza catre cadrele medicale din Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes, Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu si Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta ca pune la dispozitia micilor producatori un portal pentru a completa cantitatile de legume disponibile in vederea facilitarii unui dialog cu marile lanturi de retail.Masura are scopul de a identifica cele mai bune modalitati de preluare a marfii direct de la producatori.Astfel, pentru ca este crucial ca in aceasta perioada fermierii sa isi desfasoare in continuare activitatea pentru a asigura securitatea alimentara a Romaniei, recomandam micilor producatori sa incarce in platforma www.rndr.ro/legume cantitatile de legume de care dispun.La momentul de fata, Romania are capacitati de productie care ar putea asigura in intregime necesarul de alimente al populatiei, este concluzia unui studiul realizat de Termene.ro, platforma care ofera informatii actualizate in timp real despre datele financiare si juridice ale companiilor.Astfel, in intervalul 2014 - 2018, necesarul de consum ar fi putut fi acoperit in proportie de 100% de capacitatile de procesare interne, pe cand in cazul anului 2019 previziunile specialistilor indica un grad de acoperire care se apropie de 100%. Cei mai buni ani din acest punct de vedere au fost anii 2015 si 2016, cand capacitatea Romaniei a depasit cu peste 10% consumul.O.D.