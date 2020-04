Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Kaufland a venit cu o noua initiativa, oferind jumatate de milion de euro ONG-urilor care ii ajuta pe cei vulnerabili, OMV Petrom a inceput sa livreze kit-uri de testare in spitalele din tara, iar Orange si Pepsi s-au adaugat pe lista donatorilor.Si cei de la Regina Maria s-au alaturat efortului general, sprijinind un intreg proces de consiliere psihologica pentru oamenii din linia intai.In plus, avem vesti bune si de la Nikon, pentru pasionatii de fotografie sau pentru cei care iau in considerare in acest moment o eventuala reorientare profesionala.In contextul situatiei generate de pandemia COVID-19, Kaufland Romania lanseaza apelul de proiecte, prin care va oferi finantare in valoare de jumatate de milion de euro ONG-urilor din intreaga tara care se mobilizeaza sa ajute comunitatile si grupurile cele mai vulnerabile in aceasta perioada.Decizia de a oferi sprijin financiar celor care vor sa se implice vine ca reactie la mobilizarea extraordinara a organizatiilor neguvernamentale din ultimele trei saptamani, in care zeci de asociatii si fundatii din toate colturile tarii s-au alaturat eforturilor autoritatilor locale si centrale.In acelasi timp, acestea au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a-si mentine activitatile de sprijin pentru grupurile cu care lucrau in mod curent - varstnici, persoane cu dizabilitati sau boli incurabile, copii si tineri din centre de zi sau comunitati cu posibilitati reduse.Astfel, jumatate din bugetul alocat programuluipentru anul 2020 este redirectionat catre un apel de proiecte in valoare totala de 500.000 de euro.Proiectele pot fi depuse de ONG-uri pe platforma www.instaredebine.ro/ajut - incepand de luni, 6 aprilie, si pana la epuizarea bugetului, proiectele fiind evaluate saptamanal.Echipamentele iPonatic si kiturile de testare COVID-19 au intrat deja in posesia medicilor de la Spitalul ROL 2 "Ana Aslan" din Bucuresti si a celor de la Spitalele Judetene de Urgenta din Ploiesti si Drobeta Turnu-Severin.Livrarile continua catre spitale din Suceava, Timisoara, Craiova, Constanta, Brasov, Cluj-Napoca.PepsiCo Romania sustine cadrele medicale aflate in prima linie, in contextul combaterii pandemiei de coronavirus, printr-un parteneriat cu organizatia Crucea Rosie Romana, prin care doneaza produse in valoare totala de 200.000 de lei, pentru a fi distribuite spitalelor.Campania de donatii a PepsiCo Romania face parte din programul lansat la nivel global de PepsiCo si Fundatia PepsiCo prin care peste 45 milioane de dolari au fost alocati pentru combaterea impactului COVID-19, oferind sprijin umanitar vital in acceasta perioada.In cadrul programului, au fost distribuite peste 50 de milioane de pachete cu mancare calda, la nivel mondial.Orange anunta ca pe langa donatii, tot personalul medical cat si cel auxiliar (asistente, infirmiere etc), clienti Orange, care isi desfasoara activitatea in spitalele publice din prima linie destinate tratarii pacientilor afectati de noul coronavirus vor beneficia gratuit de internet nelimitat pe o perioada de doua luni.Reteaua REGINA MARIA sustine linia telefonica ATLAS Help Line, un proiect social powered by Facem Bine, prin care personalul medical implicat in gestionarea cazurilor de COVID-19 beneficiaza de suport psiho-emotional gratuit 24/7.Numarul de telefon disponibil esteServiciile de consiliere - telefonica si online - pot fi accesate de toti medicii din tara, precum si de asistentele sau infirmierele care in aceste zile isi pun colegii si pacientii mai presus de propria lor stare de bine, fizica si mentala. Nikon a anuntat ca pune la dispozitia pasionatilor de fotografie intreaga sa curicula online de cursuri foto. Clasele, al caror pret urca pana la 50 de euro in mod normal, vor fi disponibile publicului larg pana pe 30 aprilie si sunt sustinute de profesionisti din domeniu.O veste foarte buna pentru cei care vor sa faca un curs util pentru cariera sau, cel putin, pentru urmatoarele vacante, nu-i asa?