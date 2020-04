Lucrurile bune care se intampla

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We've now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX - Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

De la inginerii militari pana la Apple, toata lumea si-a propus sa faca tot ce-i sta in putinta pentru a fi de folos lumii intregi.Iar acestea sunt doar cateva dintre vestile de astazi care ne fac sa nu ne pierdem speranta ca totul va fi bine, in curand.Desi numarul persoanelor afectate de pandemie ramane mare, privim cu speranta la ce se intampla in alte tari. In Spania, spre exemplu, autoritatile sanitare au raportat luni cel mai scazut numar de decese inregistrat din 24 martie.Iar tendinta pare sa fie vizibila si in Italia.Drept consecinta, principalele burse europene si-au revenit luni, in contextul in care scaderea deceselor provocate de coronavirus in Italia a dat nastere la speranta ca masurile de carantina incep sa dea rezultate.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si UNICEF au anuntat incheierea unui acord de colaborare in lupta impotriva COVID-19, prin intermediul Fondului de solidaritate pentru combaterea COVID-19 , un instrument istoric, sustinut de Fundatia Natiunilor Unite si de Fundatia Filantropica Elvetiana.Fondul de solidaritate pentru combaterea COVID-19 a fost constituit pentru a facilita o reactie globala fara precedent, sprijinind Planul strategic de pregatire si reactie al OMS.Conform acordului, o prima parte din sumele acumulate in Fond (in prezent, peste 127.000.000 de dolari) va fi alocata catre UNICEF pentru activitatile pe care le desfasoara cu copiii si comunitatile vulnerabile din intreaga lume."Ce bucurie colosala!!! Ce reusita imensa! Cu o munca enorma, impreuna cu toti donatorii, tocmai am atins 701.000 euro. Nu va puteti imagina cate eforturi si sacrificii facem (Gabi, Oana, Cornel, eu) cat ne rugam de oameni, cat multumim in stanga si-n dreapta si cat ne chinuim pentru fiecare centimetru. DA, DE DIMINEATA PANA DUPA MIEZUL NOPTII. Probabil ca, daca ati intelege, eram de mult la TREI MILIOANE DE EURO. Da, vrem sa ajungem la trei milioane! Continuam sustinerea spitalelor din Suceava!", scrie omul de afaceri pe Facebook In urma cu doar cateva zile, Stefan Mandachi scoatea la vanzare in mod simbolic primul si singurul metru de autostrada din Moldova, pe care l-a construit anul trecut, in cadrul campaniei Romania vrea autostrazi. Bucata de drum este vanduta la centimetru patrat, iar banii adunati vor fi donati pentru lupta cu epidemia."In cele mai grele momente devenim mai puternici impreuna. Livrarea gratuita a echipamentelor medicale catre spitalele care au nevoie de ele a devenit cea mai importanta misiune a noastra.Multumim medicilor, ONG-urilor, tuturor celor care doneaza si, nu in ultimul rand, multumim tuturor curierilor si colegilor de la dispecerat care se ocupa de zecile de comenzi umanitare in fiecare zi", spun cei de la Fundatia FAN Courier pe pagina de Facebook.Un Antonov AN 124 incarcat cu echipamente medicale ajunge in Romania pe 7 aprilie. Seful UNIFARM spune ca inca 12 avioane de tip cargo vor aduce in Romania echipamente medicale pe tot parcursul acestei luni."Unul dintre avioane este o premiera in Romania, va fi un Antonov cu o capacitate de 740 de metri cubi plus tc 01.29 Este cel mai mare zbor de tip cargo cu destinatie medicala, echipamente medicale achizitionate din China, este primul zbor de acest gen facut de acest avion in Europa", a spus directorul general UNIFARM, Adrian Ionel.O echipa de cadre didactice, cercetatori si ofiteri specialisti din Centrul de Excelenta in Robotica si Sisteme Autonome din Academia Tehnica Militara "Ferdinand I" a modificat si adaptat un model de viziera de protectie, proiectat de firma Prusa, realizabila prin tehnici de imprimare 3D, din materiale consumabile, pentru a veni in sprijinul cadrelor medicale, in contextul pandemiei de COVID-19.In colaborare cu Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" si cu Directia Medicala, primele viziere au fost deja realizate si distribuite cadrelor medicale din spital, urmand ca, din aceasta saptamana, acestea sa fie livrate periodic.Tim Cook, CEO-ul Apple, a postat un video pe Twitter in care anunta ca a reusit sa creeze si sa doneze peste 20 de milioane de masti pentru medici.In plus, el a anuntat o mobilizare uriasa de forte in cadrul companiei: a adunat laolalta designeri de produs, ingineri, echipe de ambalare si furnizori pentru a crea si a livra viziere atat in SUA, cat si in intreaga lume.