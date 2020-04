Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Si bursele europene dau semne de optimism pentru a doua zi la rand, datorita stimulilor pozitivi care incep sa apara tot mai des.Nu in ultimul rand, daca si tu te-ai saturat de numarul mare de mesaje pe care le primesti pe WhatsApp despre leacuri si solutii miraculoase sau daca ai pe cineva extrem de influentat de toate aceste informatii, atunci mai avem o veste cu adevarat buna pentru tine. Citeste pana la capat!Familia Timis, detinatoarea Grupului Cris-Tim, a donat 300.000 de euro , in cadrul teledonului "Romani impreuna", pentru utilarea sectiilor ATI cu echipamente si aparatura medicala.In urma donatiilor, zeci de mii de echipamente de protectie au plecat deja spre spitalele judetene din Suceava (48.000 de masti), regiunea cea mai grav afectata de COVID-19, Deva (25.000 de masti) si Botosani (25.000 de masti). Dacia Plant a decis sa doneze flacoane cu gel igienizant pentru a ajuta la protectia si igiena cadrelor medicale si a personalului auxiliar de la Spitalul de Boli Infectioase din Brasov, Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" din Fagaras, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brasov si Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie din Brasov.Flacoanele donate acopera in acest moment necesarul intregilor echipe medicale si al personalului auxiliar din aceste spitale si numarul lor va fi suplimentat pe masura ce va fi nevoie.Industria nationala de aparare s-a reprofilat pentru a produce cele necesare prevenirii si combaterii pandemiei COVID-19, anunta Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri-Romania, pe Facebook Pro-Optica si IOR au creat un parteneriat pentru dezvoltarea si fabricarea unui scaner termic, care permite scanarea precisa si rapida pe fluxuri de acces persoane si alarmarea in cazul temperaturilor corpului care depasesc limita febrei.Produsul denumit CONDOR SR-FS poate fi folosit la controlul accesului in zone cu flux mare de persoane, pentru reducerea timpului de evaluare a starii febrile, in locuri precum aeroporturi, metrou, frontiera, spitale (triaj), institutii publice etc.Comisia Europeana a initiat proiectul "The Web conferencing support system for the clinical management of COVID19 patients" (COVID19 - CMSS) , al carui principal scop este oferirea de sprijin pentru medicii aflati in prima linie in ziua de astazi.Astfel, managerii spitalelor COVID 19 din Romania pot desemna cate 1-2 medici din unitatea lor, acestia urmand sa intre in legatura cu specialisti din alte tari europene, care le vor vorbi despre cazurile mai complexe si nu numai. Ei vor putea, astfel, sa compare informatii si diagnostice si vor putea fi mai pregatiti in fata noului val de imbolnaviri.In plina criza medicala, Cosmopolis si Concierge Medical by Intermedicas pun bazele unui nou serviciu inovativ de telemedicina.Astfel, fara sa fie nevoiti sa isi paraseasca locuinta, printr-un simplu apel telefonic la 021.222.13.70 , locuitorii Capitalei intra in contact telefonic direct cu un Concierge Doctor, care poate fi medic de familie, medic pediatru sau medic infectionist, in functie de necesitate.Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp, detinut de reteaua sociala Facebook Inc, a anuntat marti ca a decis sa limiteze posibilitatea utilizatorilor de a partaja (forward) continut la un singur mesaj odata, dupa o crestere exploziva a mesajelor care contin sfaturi medicale false de la debutul pandemiei de coronavirus, transmite Reuters."Credem ca este important sa incetinim raspandirea acestor mesaje si sa pastram WhatsApp un loc pentru conversatii personale", se arata in comunicatul serviciului de mesagerie mobila.Nu in ultimul rand, principalele burse europene au deschis sedinta de marti in crestere , pastrand o atitudine optimista pentru a doua zi consecutiva, pe fondul semnalelor ca epidemia de coronavirus a atins varful in Europa.O.D.