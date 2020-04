Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

In plus, aflam ca SMURD achizitioneaza prima sectie de terapie intensiva mobila din tara noastra, iar Wuhan, locul de unde a pornit intreaga pandemie, iese din izolare.Tot in ultimele ore am aflat ca, intr-o perioada in care tot mai multe contracte de munca inceteaza din cauza lipsei de activitate, o mare companie angajeaza 450 de persoane exclusiv online. Toate joburile puse la bataie presupun munca de acasa.Si vestile bune nu se opresc aici!Departamentul pentru Situatii de Urgenta prin Fundatia pentru SMURD, cu sprijinul Lidl Romania, achizitioneaza prima sectie de terapie intensiva mobila din tara noastra , in valoare de 264.930 de dolari, care va putea prelua pacientii in stare critica urmare a infectiei cu SARS-CoV-2.Aceasta sectie mobila de terapie intensiva pe structura unui tir poate fi deplasata rapid oriunde in tara, crescand capacitatea celor mai aglomerate spitale de a oferi ingrijire pacientilor la cele mai inalte standarde.Sectia va fi amplasata in curtea unui spital supraaglomerat de prima linie, putand fi racordata atat la reteaua electrica, cat si la cea de oxigen a spitalului si va putea prelua un numar de 12 pacienti cu indicatie de ingrijire in terapie intensiva.Alte 100.000 de combinezoane de protectie au fost achizitionate de statul roman prin Oficiul National de Achizitii Centralizate si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in tara noastra."Distribuirea echipamentelor de protectie va fi realizata cu mijloace de transport aflate in dotarea IGSU, iar cu sprijinul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta echipamentele vor fi alocate, in functie de nevoi, personalului medical si echipajelor operative", scrie Departamentul pentru Situatii de Urgenta pe Facebook.Cele trei transporturi aeriane de echipamente medicale din Coreea de Sud (26 martie, 28 martie si 8 aprilie) s-au efectuat cu sprijinul Ministerului Apararii Nationale.Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, miercuri, ca medicamentul Euthyrox 100 mcg , care lipseste de mai mult timp din farmacii, a fost adus in tara de compania producatoare si vor continua livrarile si pentru comprimatele de 50 mcg si 25 mcg, insa se recomanda achizitionarea lor doar pe baza documentelor emise de medicul curant.Euthyrox este un medicament utilizat zilnic de pacientii cu afectiuni tiroidiene."Compania producatoare a anuntat ca in depozitele din Romania au fost aduse, in data de 31 martie 2020, un numar de 140.122 cutii de Euthyrox 100 mcg. Dintre acestea, 54.240 cutii au fost deja distribuite.In 13/14 aprilie 2020 vor fi livrate alte 77.499 cutii de Euthyrox 50 mcg si 59.315 cutii de Euthyrox 25 mcg, loturi care deja au fost eliberate din Germania", anunta Ministerul Sanatatii intr-un comunicat de presa. Producatorul de anvelope Michelin va incepe sa faca masti de protectie , in contextul pandemiei de coronavirus.Acestea vor fi produse in fabricile din Franta, dar si in cele pe care Michelin le are in Romania, conform Profit.ro. Mastile sanitare urmeaza sa fie livrate muncitorilor, atunci cand se vor redeschide fabricile Michelin, iar apoi si spitalelor."Ne-am pus in situatia de a oferi masti oricui doreste. De asemenea, ne-am pus in situatia de a le putea fabrica singuri", a declarat Florent Menegaux, presedintele grupului.Parintii din Bucuresti ai caror micuti au nevoie de servicii medicale in regim de ambulatoriu pot apela la consultatii la distanta accesand platforma: https://pacient.assmb.ro/pentru-pacienti/ "Incepand de ieri Fundatia Vodafone Romania impreuna cu Asociatia Smiling Faces Romania au venit in ajutorul nostru facilitand comunicarea la distanta prin donarea de tablete complet functionale ❤!#impreuna#spitalulvictorgomoiu", scrie institutia pe Facebook.Focarul pandemiei COVID-19, orasul chinez Wuhan , a inceput sa revina treptat la normal in noaptea de marti spre miercuri, odata cu ridicarea restrictiilor de circulatie impuse pe 23 ianuarie, ca parte a celor aproape 11 saptamani de carantina.Sute de oameni care au fost blocati in oras s-au indreptat imediat spre gari, conform constatarilor corespondentilor AFP."Am fost inchis timp de 77 de zile!", s-a bucurat un calator, nerabdator sa se intoarca la Changsha, localitate situata la 350 km de Wuhan.Un aparat de testare COVID-19 a fost instalat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, cu sprijinul Universitatii de Medicina si Farmacie Craiova, in urma achizitionarii acestui instrument de catre Ford , prin intermediul Ford Motor Company Fund, al Fundatiei Ion Tiriac si al partenerilor locali non-profit Rotary Craiova Probitas, informeaza miercuri constructorul auto.Potrivit sursei citate, pana la ora actuala, in toata regiunea Oltenia exista doar un singur astfel de aparat, ce deservea cinci judete, acoperind astfel o populatie totala de aproximativ 2,5 milioane de locuitori.In contextul achizitionarii noului aparat, in Oltenia se vor putea testa peste 300 de persoane, zilnic, in laboratorul Spitalului Judetean Craiova.Peste 100 de companii anuntasera la finalul lunii martie demersuri de sprijin al sistemului sanitar in lupta impotriva COVID-19, in valoare de peste 12 milioane de euro , estimeaza reprezentantii Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR).Astfel, cele mai mari donatii in bani au fost anuntate de catre: Hidroelectrica (aproximativ 2 milioane euro), Romgaz (1,1 miloane euro), OMV Petrom si Banca Transilvania (1 milion euro), Philip Morris (sub 1 milion euro), Nuclearelectrica (700.000 euro), BRD, BCR si ING (sub 500.000 euro), urmate de Orange, Mega Image, Coca Cola. Compania Bayer doneaza aparatura medicala in valoare de 386.000 de lei destinata spitalelor, potrivit unui comunicat remis miercuri de companie.Prin aceasta initiativa, spitalele vor primi in urmatoarele zile teste de diagnostic, dezinfectanti, echipamente de protectie pentru medici, containere in care sa amenajeze camerele de triaj si echipamente medicale pentru unitatile de terapie intensiva, mentioneaza Bayer.DP Renovaveis (Euronext EDPR), lider global in sectorul energiei regenerabile si unul dintre cei mai mari producatori de energie eoliana din lume, prezent in 14 tari, contribuie cu 750.000 de euro la lupta impotriva COVID-19. Compania finanteaza proiecte la nivel local in majoritatea pietelor sale si care sunt menite sa atenueze efectele pandemiei de coronavirus.Acest ajutor va fi distribuit in zece tari (Romania, Brazilia, Columbia, Spania, SUA, Franta, Grecia, Italia, Polonia si Belgia) prin intermediul mai multor initiative cuprinse intre donatii de la banca de alimente, achizitionarea de echipamente medicale, dispozitive medicale si truse de testare rapida, la material educativ digital pentru a facilita invatarea online. Fiecare piata a efectuat un studiu al nevoilor sale pentru a asigura utilizarea cea mai eficienta a acestui ajutor. London Stock Exchange Group Romania anunta ca isi continua angajamentul fata de comunitatile in care isi desfasoara activitatea si va dona 65.000 de euro.Prin intermediul Fundatiei LSEG, LSEG Romania va dona 30.000 de euro pentru a ajuta Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" sa cumpere o parte din echipamentul medical necesar.LSEG Romania va redirectiona 15.000 de euro catre "Hospice Casa Sperantei" pentru ingrijiri paliative pentru adulti si copii si pentru a continua eforturile in lupta cu coronavirus.Cu ajutorul angajatilor locali, LSEG va dona aproximativ 20.000 de euro pentru a cumpara produse de igienizare si consumabile medicale pentru spitale si centre de ambulanta din Bucuresti, Arad si Bacau.De asemenea, Fundatia "Ajungem Mari" va primi ajutor cu produse si masti medicale pentru centrele de plasament in care sunt ingrijiti copiii. Fundatia "Ajungem Mari" este partenerul caritabil LSEG inca din 2019.Computer Generated Solutions (CGS) Romania, liderul pietei locale de business process outsourcing (BPO), vizeaza cresterea echipei in urmatoarea perioada cu cca. 450 angajati noi pentru a sustine proiectele aflate deja in desfasurare, dar si pe cele nou adaugate chiar si in contextul pandemiei de Coronavirus.De asemenea, compania desfasoara, in aceasta perioada, doar interviuri remote , fie prin telefon, fie utilizand platforme pentru video-conferinta.